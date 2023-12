La conmovedora historia de dos hermanas que buscan una familia que las adopte y no las separe

A mediados de octubre, se dio a conocer el emotivo video de Lucio, un adolescente de 15 años oriundo de Corrientes que buscaba que lo adopte una familia “mucho amor para dar”. La ternura del joven conquistó los corazones de más de 70 y el pasado lunes su sueño se volvió realidad. Ahora, dos hermanas de 16 y 14 años que actualmente viven en un Hogar ubicado en la mencionada provincia, expresaron sus deseos de ser adoptadas por una familia que no las separe y que las cuide.

En este marco, la jueza de Familia, Niñez y Adolescencia de la localidad de Goya, María Gabriela Dadone, llamó a Convocatoria Pública para la adopción de las hermanas, rescató Télam de lo informado hoy por el Poder Judicial.

Se trata de Dolores y Margarita, quienes viven en el “Hogar Nueva Esperanza” de la localidad de San Cosme, distante a 35 kilómetros de la capital de Corrientes, y manifestaron que esperan que “nos sorprendan con la noticia de que una familia quiera cuidarnos y amarnos”.

El informe judicial detalla que a las adolescentes les gusta estudiar, sueñan con seguir estudios universitarios, también disfrutan del arte, cantar y dibujar y hacer deportes y aseguran que no pueden estar separadas porque “se van a extrañar”.

Dolores (16) cursa el tercer año con excelentes calificaciones y cuenta que cuando sea más grande, desea estudiar leyes para ayudar a los chicos que sufren y también expresó su deseo de practicar Hockey, precisa el relato sobre las hermanas.

“Desde los 10 años que estoy esperando alguien que me diga: Dolores, prepárate porque ya vas a salir del hogar y te vas a ir con una familia y eso me gustaría”, afirmó la adolescente de 16 años.

En tanto, Margarita (14) manifestó que su prioridad “es terminar la secundaria”, agregó que le “encanta ir a la escuela” y que a futuro le gustaría ser “docente o policía”.

Margarita (14) manifestó que su prioridad "es terminar la secundaria", y agregó que le "encanta ir a la escuela" y que a futuro le gustaría ser "docente o policía". Foto: Poder Judicial de Corrientes

Contó además que disfruta de cocinar, hacer deportes, tocar la guitarra y cantar.

La menor de las hermanas aseguró que su mayor deseo “es tener una familia buena”, que “sea amorosa” y las “cuide bien”, y poder estar junto a su hermana “siempre”.

Los interesados en adoptar a Dolores y Margarita deberán descargar el formulario de Convocatorias Públicas de la página web y enviarlo por correo electrónico al Registro de Aspirantes a guarda con fines adoptivos de Corrientes: registroadopcion@juscorrientes.gov.ar

También podrán hacerlo al correo electrónico del juzgado de Familia de Goya: jfamilianya2-goya@juscorrientes.gov.ar y para consultas podrán comunicarse al teléfono fijo de RUA-Corrientes-3794-4104298 y realizar consultas a los teléfonos del Juzgado: Celular/WhatsApp: 37777642222 o al (3777) 437631. En adición, se informó que no es necesario estar inscripto en el Registro de Adoptantes.

La historia con final feliz de Lucio

“Un día le dije a la jueza: mi mamá no me quiere. Siempre me dice que va a cambiar y no lo hace. Y bueno, ya está, si ella no me quiere, otra gente lo hará”, afirmó con convicción el joven de 15 años en un video que se difundió desde el Poder Judicial de Corrientes en octubre de este año.

Tras vivir en -y pasar por varios- Hogares desde los 6 años por una complicada y dolorosa relación con su madre, Lucio decidió que quería una familia con “mucho amor para dar”. “Mi mamá siempre me decía lo mismo, voy a cambiar, voy a cambiar y nunca cambió, por eso decidí que si no va a cambiar, ya está, y si no me va a querer, listo”, agregó en el video.

Luego de que se lanzara una convocatoria abierta, más de 70 familias quisieron adoptarlo y el joven no podía creer lo que sucedía: ¿”hay tanta gente que me quiere?”, fue su asombrada reacción.

Muscari presentó a su hijo Lucio en las redes. Foto Captura: Instagram / @josemariamuscari

Finalmente, su búsqueda llegó a su fin el pasado lunes, cuando el director teatral José María Muscari compartió en sus redes sociales una imagen en la que confirmó que adoptó al adolescente.

“Hace unos meses yo estaba de viaje, de vacaciones en Europa y un video de Lucio en las redes sociales que se hizo viral contando su historia desde Corrientes, me atravesó como un rayo y sentí algo inexplicable, una certeza atravesó mi alma y mi razón y sentí una claridad apabullante: ‘es mi hijo’ y con esa certeza me anoté en la convocatoria pública y la vida hizo lo suyo”, recordó Muscari.

“Lucio llegó a mi vida y yo a la de él. Lucio me adoptó y yo lo adopté. Y ahora todo es amor, intensidad, emociones y vida increíble con un adolescente”, escribió el dramaturgo en su cuenta de Instagram.

“Mi hijo, tiene 15 años y si bien estamos en un proceso de guarda, hoy ya es mi hijo porque así lo indica mi corazón. Estos últimos meses fueron de mucha intensidad para ambos y ahora nos estamos aclimatando al otro: quizás nos estábamos buscando y no lo sabíamos”, detalló Muscari sobre el proceso de adopción.

Y completó: “Durante muchos años creí que sería padre de un bebé y hoy a mis 47 años amo que mi bebé ya tiene 15 años y aún nos quedan muchísimos años de padre e hijo juntos por recorrer. Quiero agradecer al universo que conspiró para esta unión para siempre”.

Seguí leyendo