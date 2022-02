Escándalo vendimial: se formalizó la renuncia de la embajadora de la ganadería

Después de conocerse la carta de Cielo Giménez, la embajadora de la ganadería que se burló e insultó tanto a la Fiesta como a las Reinas de la Vendimia, finalmente se formalizó este miércoles al mediodía su renuncia ante la Municipalidad de San Rafael.

El trámite ingresó por Mesa de Entradas del Municipio y se materializó a través del expediente 3162/2022, que seguirá su curso en el área de Asuntos Legales.

Horas antes, la Comisión Vendimia de San Rafael mantuvo una reunión a partir y expuso que Cielo Giménez solo había dimitido a través de canales informales, por lo que restaba hacer su presentación ante las autoridades. “La realidad indica que hasta la mañana de este miércoles se recibió un pedido de disculpas y una disposición a renunciar de manera informal (vía WhatsApp)”, aclararon.

En ese sentido indicaron que si el planteo de Cielo Giménez ingresaba por Mesa de Entradas de la comuna, la dimisión sería aceptada, algo que pasó este mediodía.

Reunión de la Comisión Vendimia de San Rafael por el escándalo de la embajadora de la ganadería, Cielo Giménez (Prensa San Rafael)

La Comisión Vendimia detalló que la joven infringió lo establecido en el artículo 14 del contrato firmado por quienes participan en la elección vendimial.

También señaló que Giménez incumplió los artículos 5 y 6 del convenio rubricado, donde las candidatas aceptan no incurrir en agresiones físicas o verbales de manera personal o a través de redes sociales.

Justamente, la exembajadora de la ganadería había expresado términos descalificadores y groserías en sus historias del perfil de Instagram (con el filtro “mejores amigos”).

Qué dijo la exembajadora de la ganadería sobre la Vendimia

Dejando en evidencia un doble discurso, Cielo Giménez se expresó en Instagram en fuertes conceptos sobre la Fiesta de la Vendimia y las Reinas elegidas por el pueblo.

“La p... de esto es que yo no tengo ni idea de la Ganadería. La verdad, Vendimia es una v..., no se metan a Vendimia, es una p..., horrible, asquerosa, no se metan“, se le oye decir a la chica sanrafaelina en el video.

“Al estar en el mundo del modelaje, yo conozco mucho a la mujer. Tienen menos compañerismo las c... estas, son un desastre”, aseguró Cielo.

“¿Saben la paja de esto? Que yo no tengo ni idea de la Ganadería, tengo que estudiar, ¿se entiende? Y en las (Reinas) nacionales hay un examen, no es una lección, así que no puedo ganar con mi cara bonita”, agregó en otro clip.

Cielo Giménez, embajadora de la ganadería de San Rafael, presentó su renuncia tras el escándalo vendimial (Web)

Tras el revuelo de sus palabras, Cielo Giménez pidió disculpas por sus ofensas y confirmó su renuncia como embajadora de la ganadería.

“Dejo mi expresa constancia que no fue mi intención faltarle el respeto a la tradición vendimial y mucho menos a mis compañeras”, escribió la muchacha.