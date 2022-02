Revuelo en San Rafael por el video de la “embajadora” de la Ganadería que descalificó con dureza a la Vendimia

Un polémico video que se viralizó este martes armó un escándalo en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2022. Es que Cielo Giménez, flamante “embajadora” de la Ganadería, se refirió en tono ofensivo a la Fiesta máxima y las autoridades del departamento de San Rafael podrían sancionarla en las próximas horas.

El audiovisual se propagó rápidamente en redes sociales y en él se escucha a Giménez lanzar conceptos descalificadores a la Fiesta de la Vendimia y sus integrantes. Es por esto que se convocó a la Comisión Vendimia para este miércoles.

“La p... de esto es que yo no tengo ni idea de la Ganadería. La verdad, Vendimia es una v..., no se metan a Vendimia, es una p..., horrible, asquerosa, no se metan “, es una de las frases que puede oírsele a Giménez en el video.

Captura de video. / Instagram

Según se supo, considerarán a partir de sus dichos en cuánto infringió la normativa vigente. Vale destacar que las candidatas firman un contrato previo a la elección.

“Al estar en el mundo del modelaje, yo conozco mucho a la mujer. Tienen menos compañerismo las c... estas, son un desastre”, expresó en relación a sus pares.

“Lo único bueno de Vendimia es que tengo un vestido gratis, chicos. Lo vendo, precio al MD”, es otra de las frases de Cielo Giménez en el video viral.

En tanto, la Municipalidad de San Rafael solicitó una investigación sumarial al área de Recursos Humanos para determinar daños y perjuicios que pueden haber provocado semejantes declaraciones.