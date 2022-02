Renunció la embajadora de la ganadería de San Rafael tras sus polémicos y agresivos comentarios sobre Vendimia

Si bien durante algún tiempo los “escándalos” vendimiales se dieron de manera continua, en los últimos años la situación parecía haber cambiado. Eso hasta ayer, cuando se viralizó un video en donde la soberana embajadora – ya no se elige reina- de la Ganadería de San Rafael manifiesta abiertamente su opinión sobre la cita de cada año que convoca la mirada de todo el país hacia el Frank Romero Day.

Sucede que un polémico video que se viralizó este martes generó escándalo en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2022. Es que Cielo Giménez, flamante “embajadora” de la Ganadería, se refirió en tono ofensivo a la Fiesta máxima y las autoridades del departamento de San Rafael podrían sancionarla en las próximas horas. Sin embargo, adelantándose quizá a una sanción segura, Cielo Giménez pidió disculpas por sus dichos, agradeció lo vivido y presentó su renuncio a su cargo como embajadora de la ganadería.

Renuncia en una carta abierta

Cielo Giménez envió una carta dirigida al intendente Emir Félix y la Dirección de Cultura departamental. En la misiva, la joven aclara que el video había sido compartido con un grupo reducido de amigos y que fue difundido sin su consentimiento. Sin embargo, el revuelo causado por su video dice que la hizo “reflexionar” y ser “consciente de que el mismo ha provocado un rechazo por las expresiones vertidas”.

“Quiero manifestar a través de este comunicado mis más profundas y sinceras disculpas por los dichos, ya que el miedo es temporal y el arrepentimiento es para siempre”, asegura.

Además se disculpa con las personas vinculadas al trabajo vendimial: “También a todas aquellas personas y/o instituciones de las cuales recibí un total y desinteresado respaldo y que se sintió agraviada u ofendida por mis expresiones”.

Su carta cierra con el ofrecimiento de su renuncia: “Pongo a disposición del señor intendente, del señor secretario de Gobierno y Dirección de Cultura, mi renuncia al cetro de representante vendimial de ciudad como así también de embajadora de la Ganadería por el año 2022 y los atributos correspondientes”.

Finalmente se despide volviendo a expresar su arrepentimiento: “No fue mi intención faltarle el respeto a la tradición vendimial y mucho menos a mis compañeras”.

Carta de renuncia de Cielo Giménez, la representante de la Ganadería tras polémicas declaraciones en video viralizado.

El video de la polémica

El video se propagó rápidamente en redes sociales y en él se escucha a Giménez, electa el pasado sábado en la fiesta departamental, lanzar conceptos descalificadores a la Fiesta de la Vendimia y sus integrantes en las historias de mejores amigos de su Instagram. Es por esto que se convocó a la Comisión Vendimia para este miércoles.

“La p... de esto es que yo no tengo ni idea de la Ganadería. La verdad, Vendimia es una v..., no se metan a Vendimia, es una p..., horrible, asquerosa, no se metan “, es una de las frases que puede oírsele a Giménez en el video. Según se supo, considerarán a partir de sus dichos en cuánto infringió la normativa vigente. Vale destacar que las candidatas firman un contrato previo a la elección.

“Al estar en el mundo del modelaje, yo conozco mucho a la mujer. Tienen menos compañerismo las c... estas, son un desastre”, expresó en relación a sus pares.

El comunicado de San Rafael

Desde el departamento comandado por Emir Felix indicaron que se está investigando lo sucedido y que el miercoles, es decir, hoy, se llevará adelante una reunión entre el municipio y la Comisión de Vendimia para determinar qué sanción le cabe a Cielo Giménez.

El comunicado oficial señala lo siguiente. “Ante un video viralizado en las redes sociales y en el que la flamante embajadora de la Ganadería por San Rafael, Cielo Giménez, insulta a la Fiesta de la Vendimia y sus compañeras, se ha convocado a la Comisión Vendimia para este miércoles a efectos de evaluar la conducta de la representante”, explican.

Y continúan: “Se considerará en cuanto infringió la normativa vigente y detallada en los contratos que previamente firman las candidatas. Por parte del Municipio, en tanto, se solicitó una investigación sumarial al área de Recursos Humanos en función de los daños y perjuicios que provocan tales dichos”.

Apenados por la situación

Diego Rodriguez, director de Cultura de San Rafael y presidente de la Comisión Vendimia indicó que aun no se ha tomado una decisión y que se va a votar el destino de la embajadora de la ganadería. “Hay un contrato que se firma con las representantes en donde se indica, en una parte puntual, que no pueden agredir o realizar improperios hacia otras representantes, la fiesta, la comisión o el mecanismo de elección por redes sociales. Pero sucedió todo eso”, indicó el funcionario sanrafaelino quien dijo estar muy apenado por la situación.

En la previa de las vendimias, es frecuente que las soberanas reciban capacitaciones sobre su comportamiento como figuras públicas. “Reciben una charla sobre todo lo que está vinculado a su rol. Oratoria, protocolo y se les explica su lugar al ser personas públicas. Les decimos que no opinen en los comentarios en redes sociales. Nosotros les recomendamos que tengan cuidado con eso”, dijo Rodríguez.

Por esta razón, contó, les tomó con muchísimo asombro la novedad ya que nunca en el departamento había pasado algo similar. “No la conocíamos de antes, pero anteriormente desempeñó roles parecidos en otro tipo de fiestas”, mencionó el funcionario de cultura.

De esta manera, hoy se definirá si Cielo Giménez retiene el tercer lugar detrás de Valentina Sánchez – quien obtuvo el segundo puesto- y Milagros Cantero, quien representará a San Rafael en el Frank Romero Day el próximo 5 de marzo. En tanto, también se decidirá si Samanta Toledano, reina de la Melesca, asciende al tercer lugar o si quien obtuvo el segundo puesto, se pone también el traje de la embajadora de la Ganadería.

En la espera de respuesta

Este escándalo vendimial se da en el contexto del pedido de quienes pretenden que la reina de Guaymallén tenga participación en todos los actos de Vendimia que el lunes interpusieron un nuevo pedido a la suprema corte provincial para que se suspendan los actos oficiales hasta tanto se resuelva la situación de la cautelar presentada a favor de la joven reina Julieta Lonigro, representante del mencionado departamento.

Recordemos que el Concejo Deliberante del departamento comandado por Marcelino Iglesias determinó el pasado 18 de marzo de 2021 que no se elegiría más reina – ni ninguna denominación similar, como embajadora- lo que desató una polémica que, un año más tarde, parece lejos de resolverse.

Además, este pedido llegó en el marco de un comunicado del PRO mendocino y la opinión de Fiscalía de Estado en la causa iniciada ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia (Corenave) y la propia soberana electa, Julieta Lonigro.