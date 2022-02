“La Vendimia es una verg...” y otros escándalos: reinas que ignoraron protocolos y generaron polémica

Llega la época vendimial y con ella la provincia de Mendoza se tiñe de un maravilloso aire de fiesta, alegría y color, en el que los mendocinos se preparan para conocer a las candidatas al cetro en la Fiesta Máxima que se hace en el Frank Romero Day, cuya ganadora se convierta en la embajadora del vino y nos representa a nivel nacional. Pero también tiene su lado B, la parte en que algunas aspirantes han estado en el centro de la polémica, por diferentes motivos.

Este martes se hizo viral un video en las redes sociales, el cual muestra a la virreina departamental de San Rafael, flamante “embajadora” de la Ganadería, hablar de manera muy ofensiva al relatar cómo fue la fiesta que se vivió el sábado en el departamento sureño.

En la grabación, compartida en Instagram, se escucha a Cielo Giménez lanzar conceptos descalificadores a la Fiesta de la Vendimia y de sus compañeras quienes compitieron para la corona, lo que le ha valido a las autoridades del departamento de San Rafael pensar en sancionarla o hasta quitarle el título de representante para la Fiesta de la Ganadería en Alvear.

“La verdad, Vendimia es una verg..., no se metan a Vendimia, es una pij..., horrible, asquerosa, no se metan. Me arrepiento de estar en Vendimia“, son alguna de las frases que dice en el video que se viralizó.

Pero todo este escándalo fresco que viene desde el Sur hizo recordar otros escándalos vendimiales, en los que las reinas terminaron siendo tendencia en los medios locales, así como también nacionales, por diferentes motivos. Desde reinas que fueron criticadas por posar en poca ropa, hasta otras que fueron mal vistas por sus trabajos. Y como olvidar el manzanazo que se ligó Mirtha Legrand mientras aplaudía en el palco observando el Carrusel.

Las reinas “hot”

En 2011 un escándalo copó los medios de todo el país luego de que se diera a conocer un video “hot” en los que bailaba una joven idéntica a María Florencia Laguna, reina de Las Heras, quien salió a dar una conferencia de prensa para decir que no era ella.

Sin embargo, nadie terminó de creerle del todo, porque ella misma aceptó que trabajaba en aquel entonces como chica Speed , es decir, promotoras de la marca que hacían coreografías subidas de tono en los boliches de todo el país, para promocionar el producto. La polémica tomó tanta fuerza que hasta el propio intendente Sergio Miranda la respaldó para que la cosa no pasara a mayores.

No obstante, previo a Florencia hubo una reina anterior, precisamente en 2009, que fue portada de todos los medios digitales del país. Daniela Maldonado, candidata de Luján, que “muy a su pesar” -eso decía ella- pasó a la historia como la reina “sexy”, por haber hecho sesiones de fotos en ropa interior y en poses exuberantes que salieron hasta en portales de la calle Corrientes.

“Video prohibido”

Otra reina que protagonizó un fuerte escándalo y que tuvo que salir a capear la tormenta que generó fue Lorena Eliana Samchuk, reina de General Alvear, que en 2008 apareció de repente en un video que directamente se puede calificar como “porno”.

Se trató de una grabación que se reprodujo en todos los portales del país como reguero de pólvora y que según publicó el diario Crónica en junio, había sido difundido por el ex novio de Lorena para vengarse de ella.

Por su parte, ella no quiso hacer ningún escándalo, pero lo fue y tuvo que salir hasta su mamá a defenderla y a limpiar su nombre.

“El bikini de parras”

Una de las reinas que fue pionera en materia de escándalos fue Gisela Gaviola, ex soberana de Las Heras y modelo, quien hizo una sesión de fotos en 2003, que hoy podría ser tomada como algo sumamente inocente, sin embargo, en aquel entonces fue de lo peor, a tal punto que hasta hubo reclamos para que dejara la corona.

Gisela posó envuelta en hojas de parra en una producción que buscó el buen gusto y tuvo muy buena producción. Pero para los admiradores de la belleza, la sacaba de ese estado de “pureza” con el que debían mostrarse las aspirantes al cetro.

Gisela Gaviola quedó en el centro de la polémica tras la producción de fotos con la "bikini de parra"

Manzanazo a Mirtha Legrand

Uno de los escándalos más recordados fue sin dudas cuando Romina Olivares, quien iba en el carro de Las Heras como parte de la corte de ese año, representando a Panquehua, lanzó una manzana que sin querer pegó en medio de la cabeza de Mirtha Legrand, quien observaba desde el palco gubernamental.

Según comentó ella misma, todo comenzó cuando la joven divisó en el palco a una niña que pedía que le arrojaran frutas. Entonces, ella agarró una manzana y se la tiró con fuerza, pero calculó mal y el fruto fue a dar de lleno en la cara de la diva de los almuerzos.

Molesta y adolorida, la conductora decidió retirarse del palco y dirigirse al hotel ubicado en frente, donde fue asistida por un rasguño que le quedó en el rostro.

Por su parte, la soberana distrital solo había reaccionado tapándose la cara y esperando que no hubiese registro, pero ya estaban difundiéndose las imágenes en todos los medios porteños.

Romina hizo una producción de fotos con la temática de la manzana que la hizo famosa.

Más allá de la vergüenza, Romina pasó a ser la figura buscada por los medios porteños que querían saber quién había sido la responsable del ya famoso manzanazo, lo que le valió para tener sus días de fama en lo que apareció en programas de chimento y hasta llegó a protagonizar sesiones fotográficas rodeada de manzanas.

La polémica del ukelele

Lucía Lamacchia, reina de Guaymallén en 2019, levantó dos escándalos, el primero por hacer duras críticas sobre la disconformidad con la promoción que hacía el municipio en aquel momento.

Y luego, por una interpretación de una canción que se hizo viral, en la que insultaba a los chilenos, mientras tocaba un ukelele.

La canción fue llamada “Coca y fernet” y se trató de una simpática canción creada por el cantante Igna Luna, un joven que suele compartir su música en las redes sociales.

Pero la candidata vendimial de Guaymallén realizó su propia versión y fue replicada en la cuenta de Instagram de Igna Luna en abril de ese mismo año y en las redes sociales muchos jóvenes subieron sus videos tocando el ukulele, ya convertido en un integrante más en las juntadas.

La letra de la canción era una declaración de amor, aunque con extrañas comparaciones. “Ella es para un chileno ganar un mundial, aunque sabemos que no va pasar, si ni siquiera lo pueden jugar. Chileno pu...”, entona la joven guaymallina.

Reina “Evita”

Si bien en esta oportunidad no tuvo que ver con destapes ni videos, hubo una reina que también fue criticada, pero porque hizo una producción de fotos en las que eligió hacerlas de manera temática con una figura pública que para ella es admirable.

Se trata de Virginia Seoane, quien fue reina de la Vendimia departamental de General Alvear en 2004, cuya sesión de fotos la llevó adelante vestida de Evita.

Virginia Seoane, reina de la vendimia de General Alvear en 2004 hizo una producción de fotos vestida de Eva Nuarte de Perón y fue muy criticada.

La joven fue maquillada y peinada por el famoso maquillador Rubén Orlando Torres, más conocido como “Larry”, oriundo del mismo departamento pero que es muy reconocido en el mundo de la vendimia, por haber preparado a muchas reinas departamentales y nacionales, en sus producciones artísticas.

La reina militar

Otro escándalo que envolvió a la vendimia fue sin dudas aquel que protagonizó Karen Becerra, candidata a reina departamental de General Alvear, en 2020. La joven, de oficio militar, lanzó fuertes opiniones sobre la última dictadura militar de la Argentina, en el Día de la Memoria, lo que generó gran repudio.

“No eran idealistas, tampoco pacifistas. Eran todos zurdos, hdp terroristas, sádicos, traidores de la Patria”, publicó la joven el 24 de marzo de 2019 generando un escándalo que salió en los medios de todo el país.

El posteo de Karen Becerra, la "reina soldado" contra los desaparecidos en la dictadura - Facebook

A continuación, la Reina 2020 del distrito Alvear Oeste agregó un desglose con supuestas cifras atribuidas a crímenes de lesa humanidad: “Homicidios 1.541, secuestros 1.746, bombas 5.042. No se dejen engañar con el relato”.

Karen Becerra, la "reina soldado" que escribió en contra de los desaparecidos en la dictadura - Gentileza

Tras el revuelo, Karen Becerra borró su publicación. Además en aquel entonces vivía en Campo de Los Andes, en Tunuyán, y ese fue otro de los motivos que impulsó al municipio alvearense a pedirle que abandonara la candidatura a reina.