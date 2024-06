La inteligencia artificial (IA) ha revolucionado nuestra capacidad para imaginar escenarios y figuras del pasado con un realismo sorprendente. En este contexto, muchos aficionados han recurrido a la IA para recrear imágenes de sus artistas favoritos que ya no están con nosotros.

Un ejemplo emblemático es Freddie Mercury, el legendario líder de la banda de rock británica Queen, cuya voz y actuaciones extravagantes marcaron las décadas de los 70 y 80. Mercury falleció el 24 de noviembre de 1991 a los 45 años, pero su legado musical perdura con fuerza.

Según la Inteligencia Artificial, así se vería Freddy Mercury a sus 77 años

A 32 años de su fallecimiento, Freddie Mercury sigue siendo una figura influyente en el mundo de la música. Su característica apariencia, con su notable bigote y dentadura prominente, es recordada con cariño por sus fans. Gracias a la inteligencia artificial, ahora es posible visualizar cómo se vería Freddie Mercury en 2024, a sus hipotéticos 77 años.

La vida y legado de Freddie Mercury, según ChatGPT

Consultada sobre quién fue Freddie Mercury, la plataforma ChatGPT lo describe como “un cantante, compositor y pianista británico, conocido principalmente por ser el líder y vocalista de la banda de rock Queen”.

Nacido como Farrokh Bulsara el 5 de septiembre de 1946 en Zanzíbar (ahora parte de Tanzania), Mercury es recordado como “uno de los músicos más carismáticos y talentosos de la historia del rock”. Su distintiva voz, presencia en el escenario y habilidad para componer canciones lo convirtieron en una figura icónica.

Entre las canciones más conocidas de Queen, en las que Mercury brilló como compositor y vocalista, se encuentran clásicos inmortales como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “We Are the Champions” y “Somebody to Love”.

Freddie Mercury junto a toda la banda Queen. / Archivo

Lamentablemente, Freddie Mercury falleció a los 45 años debido a complicaciones relacionadas con el VIH. “A pesar de su muerte prematura, Freddie Mercury dejó un legado duradero en la música y continúa siendo recordado como una de las mayores leyendas del rock”, concluye ChatGPT.