Según Freddie Mercury, cuál era la mejor canción de Queen

Si de bandas icónicas e increíbles artistas se trata, Queen y Freddie Mercury seguramente están en la conversación. La banda británica fue de las más llamativas y particulares de la historia de la música a tal punto de tener miles de tributos en todo el mundo.

Freddie Mercury junto a toda la banda Queen. / Archivo

Liderada por Freddie Mercury, la banda lanzó éxito tras éxito pero muchos se preguntan cuál es la mejor canción de la misma. “We will rock you”, “We are the champions” y “Don’t stop me now” son solo algunas de las tantas que fueron escuchadas por millones de personas, en muchos rincones del mundo y durante muchos años.

Ahora ¿cuál era la canción favorita de Mercury en lo que respecta a su lista de temas? El fallecido en noviembre de 1991 fue la voz principal de una de las canciones más particulares de la historia “Bohemian Rhapsody”, sin embargo esta no era su elegida.

Freddie Mercury junto a toda la banda Queen. / Archivo

Según afirmó, Peter Hince, el éxito preferido por Mercury era “Somebody to love”. “Creo que parte de su atractivo está en el hecho de que llevó tanto tiempo hacerla, y fue un verdadero trabajo de amor para Fred...De hecho, Freddie dijo que ‘Somebody to love’ era una mejor pieza de composición que ‘Bohemian Rhapsody’”, expresó.

Aunque no todos la destacan como Bohemian Rhapsody, si es innegable que se trata de una de las piezas musicales más precisas, hermosas y famosas de la banda. Ésta formó parte del quinto disco de Queen, es decir de “A day at the races”, el cual fue estrenado en el año 1976.

Freddie Mercury de Queen. / Archivo

Los detalles de la canción favorita de Freddie Mercury

La canción “Somebody To Love” de Queen es un himno poderoso que refleja la búsqueda de amor y comprensión en un mundo que a menudo parece indiferente. La letra, con la inconfundible voz de Freddie Mercury, expresa un anhelo profundo por encontrar a alguien que ame al protagonista, en medio de una vida llena de lucha y desilusión.

Freddie Mercury junto a toda la banda Queen. / Archivo

El mensaje de ‘Somebody To Love’ es verdaderamente universal y atemporal. A pesar de los logros y el esfuerzo constante, el protagonista se encuentra solo y desesperado, buscando significado en la fe y la esperanza de encontrar a alguien que lo ame. Esta canción, al igual que muchas otras de Queen, va más allá de la música para convertirse en un reflejo de las emociones humanas más profundas.