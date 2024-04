Avalancha de tributos: los homenajes a grandes bandas se instalan en Mendoza

Lo que parecía una tendencia de momento, se convirtió en un acierto en la cartelera musical. Los conciertos y bandas tributos surgieron para recrear en vivo la música de bandas icónicas como Los Beatles o Queen.

Claro que no todos se atrevían a interpretar esas canciones emblemáticas del rock internacional. Grupos como Dios Salve a la Reina o The Beats son los más legendarios en la escena nacional, que llevan más de dos décadas recreando el sonido que marcó una época.

Pero con el correr del tiempo, en los últimos años las bandas tributos fueron surgiendo en distintos puntos del país y hoy conforman gran parte de la agenda musical cada semana, que se presentan con total éxito en distintas salas y bares.

En Mendoza son varios los casos de éxito, que cada temporada ofrecen grandes conciertos, con una platea que se renueva. Bandas como Blaylock con su tributo a Pearl Jam, o Superhéroes y su concierto homenaje a Charly García, pasando por Supernatural, el show homenaje a Carlos Santana, Bokanegra y su show de Soda Stereo o Eclipce homenajeando a Pink Floyd, son algunos de los ejemplos locales.

Y el próximo fIn de semana de abril, se dará algo inusual en la agenda cultural de Mendoza; habrá un aluvión de conciertos tributos repartidos en distintas salas de la provincia. Algunas bandas foráneas que llegan por primera vez y otros proyectos locales, que se suman a este fenómeno tributero, que al parecer, no tiene fecha de caducidad y se renueva con el tiempo, con más y mejores propuestas.

La banda mendocina Roxband tocará en el teatro Plaza.

UN FIN DE SEMANA RECARGADO DE SHOWS TRIBUTOS

Durante el fin de semana del 12 al 14 de abril, convivirán conciertos tributos en distintos escenarios de la provincia. Cabe aclarar, que el domingo 7 de abril se iba a presentar la banda rosarina Los Salieris de Charly, con su show “Esa extraña influencia”, que reprogramó su visita para la segunda mitad del año.

La semana que viene habrá una seguidilla de conciertos tributos. Uno de ellos es la presentación de la banda mendocina Crua Chan con su show homenaje a Sumo.

El proyecto local es uno de los más jóvenes de la escena tributo y en esta ocasión conmemora el 36 aniversario de la edición del primer disco “Corpiños en la madrugada”. Además de recorrer la obra de Luca Prodan, pasando por todos los discos de estudios e inéditos también.

La banda mendocina tributo a Sumo es la única en ofrecer un show con la obra del grupo icónico.

“Comenzamos con la banda hace un año y nos reunimos distintos músicos de Mendoza. Junto con Lucas Marcello siempre fuimos fanáticos de Sumo y tuvimos esa idea de hacer un homenaje bien trabajado, reivindicando su música. Y aprovechando que en Mendoza nunca se hizo un espectáculo así”, comenta Omar Alchapar, bajista de la banda.

El próximo show será el viernes 12 de abril, a las 22.30, en Room Bar Cultural en el Paseo Alameda de la Ciudad de Mendoza. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.

Integrada por Lucas Marcello (voz y guitarra), Hernán Alonso (guitarra), Omar Alchapar (Bajo) y Hernán Guiñazú (batería), Crua Chan tuvo gran repercusión en el público seguidor del rock nacional.

“La gente siempre respondió muy bien, hay un público cautivo que quiere escuchar esta música en vivo. Y nuestra propuesta tiene el propósito de emular desde lo sonoro y visual la estética que tenía la banda”.

La única banda tributo a Sumo de Mendoza.

En San Rafael, la fiebre por Soda Stereo vuelve a surgir de la mano de la banda mendocina Sueño Inmoral. El grupo presenta el concierto “Por última vez”, con los grandes clásicos del repertorio de la banda de rock.

El viernes 12 de abril harán un homenaje a Soda Stereo. Y el sábado 13 de abril, será el turno de repasar la obra solista de Gustavo Cerati. Ambos shows serán en el teatro Roma (Av. Hipólito Yrigoyen 280, San Rafael), a las 21 horas. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.

Y si de tributos hablamos, la banda Queen es una de las más buscadas por el público, aunque no es nada sencillo recrear el sonido y la voz de Freddie Mercury. Pero después del éxito indiscutido de Dios Salve a la Reina, han surgido otros espectáculos homenajes que también rompen la escena.

Y por primera vez llega a Mendoza la banda Doctora Queen. El grupo es oriundO de la ciudad de Luján, Buenos Aires, donde dio sus primeros pasos a fines del año 2017, tocando en bares y eventos pequeños. Pronto, la agrupación comenzó a cautivar a su público y a convertirlos en fieles seguidores, obligándolos a llevar su espectáculo a teatros con mayor capacidad.

En el año 2023 participó en el certamen televisivo “Got Talent Argentina”, donde tuvo un rol destacado, cosechando solo palabras de asombro y halagos del jurado en sus tres actuaciones. Los videos de las presentaciones siguen siendo reproducidos en las distintas plataformas en todo el mundo.

Doctora Queen viene a romper con el paradigma de las tradicionales bandas tributo, diferenciándose de ellas y proponiendo ser una “Banda Homenaje”. Si bien hacen temas de Queen, respetando su esencia, incorporan la impronta de la banda, convirtiéndola en una experiencia única.

Como parte de su gira nacional, brindarán dos conciertos en Mendoza. El viernes 12 de abril, en el Auditorio Municipal de Tunuyán. Y el sábado 13, lo harán en el teatro Mendoza de Ciudad. Las entradas están a la venta en Entradaweb.com.ar.

El mismo sábado 13 de abril, pero en teatro Independencia, el músico mendocino Rulo Fimiani presenta su show homenaje a Eric Clapton, con un repertorio que incluye las más grandes obras de “Slowhand”, incluyendo composiciones de sus bandas más emblemáticas como “Derek and the Dominos” y “Cream”, además de sus composiciones como solista.

El show homenaje al músico estadounidense por Rulo Fimiani.

“En mi caso, prefiero llamarlo show homenaje porque justamente lo que hago no es intentar copiar a nadie, es realizar una interpretación propia sobre la obra de Eric Clapton. Lo difícil de todo esto también es aprender a pensar en otro idioma y pronunciarlo correctamente. Cada canción tiene una historia y es sumamente necesario sumergirse en esa historia para poder interpretarlo con pasión y profesionalismo, como un actor cuando se mete en el libreto de su personaje. Eso es clave para lograr una interpretación genuina, eso se transmite y de eso la gente se da cuenta. El público sabe diferenciar perfectamente entre alguien que sube a un escenario para intentar imitar a un artista y otro que sube a interpretar una obra”, comenta el guitarrista y músico Rulo Fimiani sobre su concierto.

Y para culminar un fin de semana a puro tributo, el domingo 14 de abril, en el Teatro Plaza, vuelve a sonar Roxband tributo a Roxette. La banda mendocina integrada por Soledad Sosa y Maxi Guillén como protagonistas, junto a Diego Guillén, Charlie Frites, Tincho Rodríguez, Tony Virga y Gabriela Catulo se presenta con un show renovado sobre el icónico dúo sueco.

El tributo a Roxette en el teatro Plaza, con los grandes éxitos de los '90. | Gentileza Agostina Perales.

Con una excelente propuesta artística desde lo musical hasta lo visual, con 7 músicos en escena recreando lo mejor de los 90´s transmitiendo a lo largo del show toda la fuerza y magia de Roxette. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar.

EL MEJOR TRIBUTO A DEPECHE MODE EN MENDOZA

Una de las grandes novedades de abril, es la visita de la banda The Mode con su tributo a Depeche Mode. El grupo fue catalogado por el propio Depeche Mode como la banda tributo más importante de Latinoamérica, luego de un concurso público “The Covers”, realizado en Facebook en 2018.

Con más de 10 años de carrera realizando esta verdadera experiencia que reproduce en vivo a la banda británica, tanto en lo musical, como en lo estético y visual. En su primera visita a Mendoza presentarán su nuevo show “The Best of Depeche Mode”. Se presentarán el próximo sábado 13 de abril, en el Teatro Plaza de Godoy Cruz. Las entradas están disponibles en Entradaweb.com.ar. Y en el show recorrerá con su homenaje devoto canciones clásicas como “Personal Jesus”, “Enjoy the silence” y “Just can´t get enough”, canciones nuevas de “Memento Mori”, su último álbum.

La banda tributo a Depeche Mode por primera vez a Mendoza.

“Lo más complejo de hacer un show tributo a Depeche es respetar al límite lo que es el sonido, la imagen, el baile y la energía que tiene la banda en el vivo y llevar al público a que sienta una verdadera experiencia”, comenta Emi Gahan vocalista de la banda.

Integrada por Emi Gahan, Gabo Gore, Agus Eigner y Mr. Flecht, la banda recorrió países importantes de América Latina como Chile, Paraguay, Colombia y Perú. El proyecto hizo una gira por Europa con shows en Roma, Madrid, Valencia y Barcelona con entradas agotadas.

“La respuesta del público siempre es sorprendente. Siente haber viajado en el tiempo y sentir que están en un show de Depeche”, afirma su vocalista.