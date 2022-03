Yanina Latorre le dijo “inútil” a Virginia Gallardo y ella le respondió fulminante en Twitter

En “LAM”, todos los días surgen temas para hablar y debatir y, muchos de ellos, se convierten en un verdadero escándalo. Como pasó ahora con Yanina Latorre y Virginia Gallardo. La angelita opinó sobre la panelista de “Intrusos” y ella le respondió fulminante en Twitter.

Yanina lanzó: “Dejá de compararme con inútiles. Ella es una diosa, pero le falta para panelista”, dijo sobre su colega que está en América.

Y claro, como todo lo que dice la blonda trae cola, a los minutos pusieron en pantalla la respuesta vía redes sociales que Virginia le había hecho a la panelista de Ángel de Brito.

“Prefiero ser inútil y no una violenta y agresiva, que lo único que hace es atacar a las mujeres. Si a eso le sumamos que sos una FALSA porque cuando me ves, saludas como si nada. Por favor Ángel, hacele caso de una vez y dejá de compararnos. GRACIAS”, publicó Gallardo y siguió.

Yanina Latorre y Virginia Gallardo se cruzaron en las redes y se dijeron de todo

“Soy buena gente, Yanina. Al menos, para mí, eso es más importante. De todos modos, los reclamos de panel, dirigirse a Intrusos #amoooooor #obsesión #soltar”, tuit al que Latorre respondió por la misma vía: “¡Amorosa, no ataco a mujeres! Ataco inútiles, sin importarme el sexo. Y no soy falsa. ¡Dijiste demasiadas pelotu… mías en Intrusos el año pasado! Soy memoriosa”.

Al leer el comentario, Virginia cerró el tema al publicar: “Es verdad, te doy la razón y coincidimos por primera vez en algo. ¡Mala mía! ¡No distinguís sexo, atacás a todo el mundo por igual! Es tu esencia, no la mía #amooooooooor. Y dejá de tuitear que estás trabajando #buenapanelista”.

La fuerte declaración de Yanina Latorre contra Marcelo Polino

Yanina Latorre apuntó contra Marcelo Polino luego de salida de su programa de Radio Mitre, en el que ambos compartían aire. La panelista acusó al conductor de haberla traicionado y, además, confesó que para ella, él está celoso de Ángel De Brito.

La panelista comenzó su explicación diciendo: “Él pidió que me saquen de la radio” y sumó detalles: “Viste que en un momento Polino dijo sobre mí que había tenido unas extensas vacaciones que empezaron antes de tiempo. Primero Poli no mintamos. Hace seis años que tenemos el programa en la radio, igual que LAM porque lo empecé el mismo año. Siempre el 24 y el 31 va grabado. No son vacaciones porque mi programa que va todos los sábados está grabado. El sábado que voy en vivo estoy de vacaciones porque lo grabé otro día”.

“Yo hablé con Polino a fin de diciembre, me contó lo de Chile, me preguntó si íbamos a Telefe, si íbamos a América. Lo hablé, le dije que no sabía. Por ahí cree que le mentí, no sabía”, confió.

“Yo creo que en el fondo hay unas rispideces o algo que yo quedo en el medio de Polino hacia LAM o Ángel. Hay ciertos celos de Polino de vos. El sábado ese que me iban a rajar él dijo que la gran incorporación del año de América era una estrella que era Florencia Peña y que antes estaban buscando, te lo voy a decir con palabras textuales: ‘un programita telonero -vendríamos siendo nosotros- para dejarle un pisito de rating” lanzó Latorre.