Amalia Granata reavivo su pelea con Tartu

Amalia Granata sigue siendo foco en los escándalos después de los dichos contra las personas transexuales. La diputada se mostró molesta en el programa conducido por Carmen Barbieri diciendo que recibían beneficios solo por cómo son. Este comentario hizo que recibiera varias críticas en las redes sociales.

A esto se suma, que en el programa LAM, Granata se cruzó con todo el staff de angelitas por su postura. Para sorpresa de la ex modelo, Tartu estaba presente en el ciclo, los famosos se cruzaron hace unos años y aún no hicieron las pases.

Granata vs Tartu

Durante la transmisión del programa a la diputada se la notó nerviosa y ella misma se encargó de detallar cómo fue todo, pero previo a esto resaltó que se sentía muy incómoda con la presencia de Tartú: “Yo hoy con 41 elijo con quien compartir un espacio. Me siento muy incómoda que esté Tartu a mi lado. Jamás hubiese venido sabiendo que él estaba. Pero como soy respetuosa no me voy”.

Amalia Granata y Jorge Rial

“Jorge Rial junto a este señor me contaban los días de ovulación en una planilla, se cagaban de la risa, él sobre todo y decía que mi hijo no era hijo de su padre”, agregó. Fue entonces que Tartu cuando tuvo la palabra respondió: “Nada, no recuerdo eso, pero bueno si Amalia lo dice será verdad y le pido disculpas”.

La reacción de Granata luego del pedido de disculpas

Una vez que Augusto Tartúfoli manifestara sus disculpas, Amalia Granata se mantuvo implacable y respondió: “Entiendo que sea correcto y que pida disculpas por una cuestión de imagen, que estamos en un programa al aire, con todo el tema del maltrato a la mujer y el machismo y lo tenga que hacer. No siento que sean sinceras”, afirmó Amalia. Y continuó: “Se las acepto y para mí termina el tema acá”.

“Es más, ni siquiera espero las disculpas de Rial. No espero disculpas de gente con la que no me interesa vincularme en la vida”, cerró Amalia Granata ante el imperturbable silencio de Augusto Tartúfoli.