El Ogro Fabbiani cargó duro contra Amalia Granata por no haber sido invitado al 15 de Uma

El Ogro Fabbiani fue el gran ausente en la espectacular fiesta de 15 de su hija, Uma. Esto hizo encender las alarmas y se desató la polémica mediática. Ahora él reapació y lanzó fuertes frases contra Amalia Granata, según Ciudad Magazine.

“Hizo ese posteo porque es como su única manera de defenderse. Eso es lo que me contó”, señaló Estefi Berardi, quien intercambió algunos mensajes con el futbolista, en Mañanísima, programa del cual es panelista.

Uma Fabbiani, la hija de Amalia Granata y El Ogro Fabbiani, tuvo su cumpleaños de 15 soñado.

Por una parte, la periodista contó: “Le pregunté si era verdad que Uma no lo había invitado. Quería chequear su palabra”.

“Me dijo que no, que no fue su decisión la de no ir, que fue Amalia. Él me pidió todo el tiempo que la cuidemos a Uma y que no la pongamos en el centro, que no es culpable de nada y no quiere hacerle daño”, afirmó.

Además, el deportista agregó: “Cómo no voy a tener relación con mi hija si ella hasta quería irse a vivir conmigo”.

“Es ahora que se me está complicando mucho tener un buen vínculo con ella porque del otro lado le meten mierd… en la cabeza’”, recargó duro con uno de sus dichos el exjugador.

“Él no la ve hace dos años. Se complicó. Me dijo que sí hablan, pero sentía que era muy difícil entablar un vínculo porque él sentía que Uma tenía gente que quería ponérselo en contra. Es su sensación”, cerró la panelista.

La esposa del Ogro Fabbiani habló de la pelea del exfutbolista con su hija, Uma: “Delicada y dolorosa”

Al cumpleaños de Uma Fabbiani no asistió su padre El Ogro pero sí la esposa de él y sus dos hijos menores. Ante la situación que se desató, Gimena Vascon, la esposa de Fabbiani, decidió salir a hablar para poner “paños fríos”. Luego de que Amalia y Uma hablaron del tema, pero sin dar muchas explicaciones, la pastelera decidió hacer un posteo en sus redes.

La esposa del Ogro dijo presente en el cumpleaños de Uma

“Ojalá no tuviera que escribir nada, ni aclarar, pero en este caso me parece que poner paños fríos a una situación delicada y dolorosa es lo más acertado”, comenzó el posteo que Vascon hizo en sus historias.

La esposa del Ogro Fabbiani, presente en el cumpleaños de Uma

“Hablan de guerra cuando no la hay, es un problema entre un padre y su hija, que deben solucionar en el ámbito privado”, sentenció y comentó que no estuvo de acuerdo con el posteo que realizó su pareja dedicado a su hija y que generó revuelo.

Además, dejó en claro que desde su lugar seguirá fomentando la unión de los hermanos, es decir de sus dos hijos con Uma. “De corazón deseo que todo esto termine de la mejor manera y todos sanen. Agradezco a todos los que escriben desde el respeto”, cerró.