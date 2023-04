La hija de Amalia Granata contó por qué su papá, El Ogro Fabbiani, no fue a su cumpleaños de quince

Uma Fabbiani, la hija de Amalia Granata y El Ogro Fabbiani, tuvo su cumpleaños de 15 soñado el pasado fin de semana y hubo una gran ausencia en la fiesta. Trascendió que su padre no estuvo presente en el festejo, pero se desconocían los motivos del “faltazo”.

El exfutbolista hizo un posteo con el que ventiló que no iba a estar presente en la fiesta de quince de su hija mayor. A raíz de esta situación, los programas de espectáculos estuvieron detrás del tema y se supo que fue decisión de Uma la de no invitar a su papá.

La niña lleva alrededor de dos años distanciada de su padre por lo que lo dejó afuera de la fiesta. Sin embargo, su abuela, hermanitos y hasta la actual pareja del Ogro estuvieron presentes y la acompañaron en su noche especial.

Así fue el festejo por los 15 años de Uma, hija de Amalia Granata.

“Fue decisión de ella no invitarlo por una discusión que tuvieron hace un tiempo y que hizo que se distancien. Algo muy triste y doloroso para todos en la familia”, reveló actual pareja del exfutbolista, Gimena Vascon, en diálogo con Teleshow.

“Desde nuestra parte y junto con Amalia intentamos que se reconcilien, pero es una edad muy difícil la adolescencia”, agregó y de esta forma dejó en claro que la legisladora no tuvo nada que ver en la pelea padre e hija.

La esposa del Ogro dijo presente en el cumpleaños de Uma

Amalia Granata y Uma Fabianni hablaron de la ausencia del Ogro Fabbiani en la fiesta de 15

Previo al cumpleaños, Amalia y Uma habían acordado asistir a LAM para hablar del cumpleaños de 15 de la niña. Y así fue, ambas asistieron pese a la polémica que se desató por la ausencia del Ogro en la fiesta de su hija mayor.

Fue Ángel de Brito quien no esquivó el tema y les preguntó a ambas sobre esta situación. Y si bien fueron escuetas, dejaron en claro que la relación de la adolescente con su padre se interrumpió hace alrededor de dos años.

“Si hablo yo, cada palabra que yo diga va a ser usada en mi contra. Y te juro que yo no tengo absolutamente nada que ver. No tengo nada en contra de él. Y ya no tomo decisiones porque ella es una adolescente y las toma por sus propios medios”, explicó Granata.

“Tampoco soy intermediaria de nada porque ella tiene su teléfono y su comunicación individual con quien quiera”, resaltó la diputada santafecina. Y agregó: “Las mentiras no duran para toda la vida”.

El emotivo posteo del Ogro por los 15 de su hija que después borró

“No quiero quedar como la buena de la película, pero yo hice mucho con Uma en casa para que pueda recomponer la relación con el padre”, aseguró.

Luego, le consultaron a Uma si estaba enojada con su papá y respondió: “Estoy enojada con él. Hubiese sido mejor si lo dejaba en privado, porque siento que fue innecesario el posteo. Podría haber hecho muchas cosas antes, como decirme: ‘Feliz cumpleaños’. Y no lo hizo. Pero bueno”.