Amalia Granata criticó duramente a Jesica Cirio por su viaje al Mundial de fútbol en Qatar

Más allá del tema que se hable, Amalia Granata siempre tiene la opinión justa y sin filtro alguno para ofreccer. Este fin de semana comentó sobre el viaje a Qatar de Jesica Cirio y su familia, y la criticó duramente.

La diputada hizo uso de su lengua filosa y apuntó contra la conductora de La Peña de Morfi tras enterarse que viajó junto a su familia a Qatar para presenciar los primeros partidos de la Selección Argentina.

Según Granata, Martín Isaurralde, actual jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires, señala a cada argentino que decide tomar vacaciones en el exterior. Por esta razón, atacó a Cirio al viajar a Qatar.

Jesica Cirio alentó a la Scalonete

Como invitada al programa Polino Auténtico de la mano de Marcelo Polino, lanzó al aire: “Me parece que se volvió porque le llovieron las críticas como al hijo de (Sergio) Massa. Ella subió fotos con la hija, le ponían fotos de cómo está Lomas de Zamora, del marido porque parece que viajó con toda la familia de Insaurralde”.

Luego sumó que mientras la modelo vacaciona allá, “Lomas de Zamora no tiene esto o lo otro, es todo un desastre”.

Amalia Granata participó como invitada en televisión.

“Ella está casada con alguien que pertenece a este gobierno que con el dedito nos cagó a pedos diciendo no viajen al exterior, no gasten dólares y de repente toda la familia de ella está allá”, agregó al respecto.

Seguido de esto, expuso la doble moral de algunos políticos del oficialismo. “Están todos los políticos de este gobierno afuera, más allá de que Jesica trabaje y tenga su plata, estás casada con un político que te reta porque viajaste a exterior”, sumó.

Jesica Cirio en Qatar / Instagram

Para concluir su opinión al respecto, la legisladora aclaró que no tiene ningún problema con la profesora de Zumba. “No tengo nada en su contra, pero si eligió casarse con un político que te dice que no viajes, no puede estar de viaje con los hijos de ese político”, finalizó.

Así vivieron los famosos el debut de la Argentina en el Mundial

Marley es el infaltable de los mundiales. En esta oportunidad, el conductor viajó junto a la producción de Telefe para una emisión especial de Por el Mundo Mundial.

El conductor asistió al primer partido con Catherine Fulop y Mirko. Alentaron desde el primer momento y así festejaban el gol de Messi, convertido desde el punto del penal.

Marley y Mirko en Qatar

La palabra más autorizada es la del Kun Agüero que respondió un tuit sobre el desempeño de los jugadores de Arabia. “Si , físicamente se les nota fuerte y la línea defensiva está muy arriba , tratan de no dejar mucho espacio”, contestó el ex jugador de la Selección.

Los famosos se expresaron en las redes sociales

A Lali Espósito la superó el partido y se la notó sacada desde su cuenta de Twitter. No paró de tuitear y hasta se enojó con los que estaban en la cancha y no alentaban al equipo.