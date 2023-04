El Ogro Fabbiani faltó al cumpleaños de 15 de su hija Uma y borró el emotivo posteo que le dedicó: “nunca existió”

Este sábado, Uma, la hija de Amalia Granata y Cristian Ogro Fabbiani, cumplió 15 años y lo celebró a lo grande en un lujoso salón de fiestas. La quinceañera venía planeando su cumpleaños desde los 7 años y todo fue perfecto, salvo por la resonante ausencia de su papá.

La mamá de Uma cuidó cada detalle de lo que quería su hija y, como dicen en el barrio, tiró la casa por la ventana. La quinceañera ingresó por un pasillo de paredes LED, acompañada por fuegos artificiales que se activaron de manera automática una vez que entró a la pista. Una entrada de película.

Uma visitó un resplandeciente vestido blanco, mientras hacía una coreografía agitando los brazos y sin ocultar su cara de felicidad. Todo quedó plasmado en las redes de Amalia Granata, quien también retrató el tierno momento en el que Uma baila el vals con su hermanito, Roque, el hijo de la diputada santafesina con el empresario Leo Squarzon.

EL FALTAZO DEL OGRO Y SUS “REPRESENTANTES” EN EL FESTEJO

El gran ausente fue Cristian “el Ogro” Fabbiani. El papá de Uma no dio explicaciones de por qué faltó, pero en su lugar envió a su esposa, Gimena Vascón junto a sus hijos, y hermanos de la cumpleañera, Santino y Ámbar.

La esposa del Ogro Fabbiani, presente en el cumpleaños de Uma

Pero lo más llamativo fue que el ex futbolista y actual DT de Deportivo Riestra, publicó un emotivo mensaje por los 15 años de su hija, pero después lo borró.

“23 de abril del 2008. A la distancia nacía mi primer hija mujer️, UMA️. Desde ese día me iba a cambiar la vida para mejor. No sé si fui buen padre o mal padre, lo que yo creo es que siempre hice todo para que vos me ames como papá. La vida muchas veces te enseña a pasar tormentas aunque uno nunca sabe qué le puede tocar como padre y vos me enseñaste que siempre la verdad gana”, escribía el Ogro en la primera parte del texto que acompañó por varias fotos de él con su hija.

El emotivo posteo del Ogro por los 15 de su hija que después borró

“Hoy con 15 años solo espero que seas feliz. No importa otra cosa, solo tu felicidad. Tuve que pasar mucha mierda que no me merecía por dichos de gente nefasta. Y acá sigo de pie con una familia hermosa que me regaló la vida ya hace 10 años, con 3 hijos soñados”, agregó Fabbiani.

Para terminar, Fabbini dejó un enigmático mensaje: “El tiempo siempre tiene la razón. Las mentiras no duran para toda la vida. La vida siempre es justa para el que dice la verdad. El tiempo te enseña hacerte fuerte. La vida hace 15 años ya me enseño que el verdadero amor existe y se llama UMA. Que siempre que seas feliz hija papá te ama”.