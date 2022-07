Continúa la guerra entre Tamara Báez y Amalia Granata: “Yo me acosté con Robbie Williams y vos con L-Gante”

El ida y vuelta entre Amalia Granata, L-Gante y su pareja, Tamara Báez, parece no terminar. Luego de que la diputada opinó públicamente que el joven “no es artista”, él y la madre de su hijo salieron a responder y la legisladora no se quedó atrás.

El músico compartió en sus redes que recibió un premio por “el esfuerzo y perseverancia en la música y la cultura” y Granata en la radio fue picante al respecto: “Yo no creo que estos chicos sean artistas, para mi son emergentes de una sociedad en decadencia”.

L-Gante fue reconocido por un comercio y la placa "enojó" a Amalia Granata.

Esto provocó que L-Gante y Tamara le retrucaran a través de sus redes. “Si Amalia se indignó porque se enteró de que me dieron una distinción como artista en la música y la cultura, imaginate si le digo que tengo como cinco”, lanzó entre risas.

Por su parte, Tamara también salió a defender al padre de su hija, Jamaica, con un posteo en historias en el que recordó con una foto antingua los inicios de Granata en el medio.

Tamara Báez apuntó contra Amalia Granata.

“La que se hizo famosa por contar que se acostó con Robbie Williams...”, escribió junto a dos fotos retro de la actual diputada en la que se la ve completamente desnuda en un programa conducido por Roberto Pettinato.

Nuevo cruce entre Amalia Granata y Tamara Báez

Al leer lo que Tamara había escrito sobre su pasado, Amalia Granata le retrucó. “Tamarita, la diferencia es que yo me acosté con Robbie Williams y vos con L-Gante. Somethin stupid kelolé”, habría tuiteado la diputada, ya que el tweet ya no está en sus redes.

Ante este comentario de la legisladora por Santa Fe, la pareja del cantante volvió a retrucarle. “Y? Es mi novio desde chiquitos y tenemos una hija jajja lo de ella fue una noche”, lanzó al respecto la joven que es mamá de Jamaica.

Continúa la guerra entre Tamara Báez y Amalia Granata.

Tamara hizo captura del ida y vuelta y lo subió a sus historias de Instagram, molesta con los comentarios de Granata de desprecio hacia su pareja.