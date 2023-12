Denuncian que Tamara Báez estafó a un remisero: con cuánta plata y por qué a él le terminó pasando lo peor

Tamara Báez, reconocida como la exnovia del músico L-Gante, se vio envuelta en un escándalo tras ser acusada por un remisero de haber cometido una estafa por un total de $10,700.

El conductor, después de no recibir el pago correspondiente, decidió exponer la situación en las redes sociales con la intención de recuperar el dinero adeudado. Sin embargo, el desenlace de este incidente sorprendió a ambas partes.

El relato del remisero tuvo lugar en el programa Poco Correctos de eltrece, donde describió la situación y calificó a Báez como “miserable”.

Tamara Báez

Explicó: “No me había pagado y después de cuatro o cinco días decidí exponerla, y milagrosamente apareció la plata. Encima no fue el monto total, me mandó 10 mil y eran 10700 pesos. La gente le empezó a decir: ‘sos una rata’”.

Las críticas vertidas en su contra llevaron a Báez a completar el pago restante. Sin embargo, la reacción de la influencer en la aplicación a través de la cual había solicitado el servicio resultó en consecuencias negativas para el conductor, quien se quedó sin recibir su compensación.

El remisero, estafado por Tamara Báez, contó lo que le terminó pasando en la aplicación

Lautaro Escudero, el remisero que hizo la denuncia pública contra Tamara Báez, explicó: “Ayer empecé a trabajar de nuevo y cuando entro a la cuenta de Didi, hicieron el reclamo y me pusieron una denuncia como acoso en la cuenta, y el viaje que me habían pagado lo tengo que pagar yo ahora.

“Porque es como que la aplicación le devolvió la plata a ellos. Y encima me bajaron la puntuación de la cuenta, todo”, expresó visiblemente indignado por la situación que enfrentó.

Seguí Leyendo