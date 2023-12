L-Gante confesó cada cuánto tienen encuentros con Tamara Báez

El reconocido artista L-Gante ha vuelto a estar en el centro de atención mediática, en esta ocasión debido a los rumores que giran en torno a su relación con Tamara Báez, luego de su liberación tras 100 días de detención en Quilmes.

Para aclarar la situación, el cantante brindó una entrevista en el programa A la Tarde, donde dejó en claro la naturaleza de su vínculo con su expareja.

Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez, cumplió 2 años.

Cuando la conductora Karina Mazzocco le preguntó sobre su situación sentimental actual, L-Gante respondió de manera contundente: “No estoy ni enamorado de nadie. Nadie me falló ni me engañó”. A pesar de los rumores generados por publicaciones de vacaciones en familia, el artista enfatizó que no hay un retorno amoroso con su expareja.

La insistencia de Mazzocco llevó a L-Gante a reiterar que, a pesar de estar cerca de algunas chicas, en este momento no tiene “nada con nadie”. El artista expresó su asombro ante esta situación: “Pero nada, eh. Es increíble, ni yo me lo creo”.

Le preguntaron a L-Gante sobre el acompañamiento

Cora de Barbieri indagó sobre la compañía habitual de L-Gante, a lo que él respondió: “Con Maxi (su representante) estamos 24/7″, enfatizando que con Tamara Báez está “de vez en cuando”, compartiendo momentos en conjunto, especialmente junto a su hija Jamaica y la familia de esta.

L-Gante habló sobre su posible huída del país.

Al ser consultado sobre si ha perdido el amor por la madre de su hija después de la relación, L-Gante aclaró que siempre tendrá cariño por ella: “No, siempre lo voy a tener. Es la mamá de mi hija. Siempre la voy a defender y voy a hablar bien de ella siempre”.

Estas declaraciones dejan en claro la naturaleza de la relación actual entre L-Gante y Tamara Báez, marcada por el respeto y el cariño, pero sin un retorno romántico. Sin dudas que la relación con ella y la unión, su hija, los mantiene cerca.

Seguí Leyendo