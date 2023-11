¿Se va del país?: qué dijo L-Gante de los rumores sobre su futuro musical

Sin lugar a dudas, el ida y vuelta político sumado al balotaje concluyeron en una gran afluencia de opiniones y puntos de vista de todos los argentinos. Como era de esperarse, los artistas también dieron a conocer lo que pensaban de cada candidato y L-Gante fue uno de ellos.

L-Gante habló sobre su posible huída del país.

Una vez que se dieron a conocer los datos oficiales sobre el presidente electo siendo Javier Milei el ganador, en las redes sociales explotaron muchos mensajes hacia aquellos fanáticos que dijeron o dieron a entender que dejarían el país o su trabajo si este candidato asumía como presidente de la Nación.

Los cantantes que estuvieron frente a la ola de críticas fueron Lali Espósito y L-Gante, pero fue este último quien hizo frente a los mismos y habló al respecto en un vivo que publicó en Instagram.

“Toda la gente que me está comentando si me voy a ir del país o si voy a dejar de cantar, primero, chúpenme bien esta, y segundo, díganme o comprueben en qué portal o medio de comunicación yo fui y dije las palabras de que si no votaban a tal, o no ganaba tal político, me retiraba o dejaba la música” comenzó diciendo.

L-Gante fue directo con sus fanáticos y aclaró la situación

Tras comenzar el descargo, Elián fue contundente con todas sus palabras y dijo: “Quiero ver de donde salieron esas palabras que supuestamente dicen que las dije yo. ¿Saben que? Eso fue la misma campaña, sabiendo que lo que yo digo funciona en las noticias y la gente se la cree. Crean esa noticia falsa para generar controversia. ¿Pero después quien sale perjudicado? Yo. Estuve con Feinmann, estuve en la mesa de Mirtha Legrand, estuve en los lugares más piolas y jamás di una opinión política. Siempre fui neutral y siempre estuve haciendo música sin importar lo que digan y vienen a saltar con esa”.

Para terminar, habló sobre posibles razones que lo llevarían a irse del país y lo dejó en claro. “Si me voy, me voy a hacer un show a otro país porque me invitaron y me pagaron el viaje, la estadía en el hotel y todo eso para vaya a cantar”. “Y si no hago música y es porque le estoy entrando a tu novia. Yo no dije eso en ningún lado y de última compruébenlo”, concluyó.

