Un reconocido actor de Hollywood festejó el triunfo de Milei: “Será un temblor que sentirá el plantea”.

El reconocido actor de Hollywood, James Woods, conocido por sus papeles en películas como “Érase una vez en América” y “Casino”, expresó su apoyo al presidente electo, Javier Milei, a través de su cuenta de Twitter. La noticia de la victoria de Milei en las elecciones presidenciales generó diversas reacciones en el ámbito internacional.

En su mensaje en la red social, Woods compartió un video de Milei en el que el nuevo presidente electo expresaba su intención de realizar cambios drásticos, arrojando al suelo los nombres de diferentes ministerios. El actor respaldó estas acciones y escribió: “Si logra una décima parte de esto, será un temblor que se sentirá en todo el planeta. La izquierda comenzará a desmoronarse desde sus cimientos”.

James Woods habló sobre Milei en X. Foto: captura de pantalla.

El video compartido por Woods muestra a Milei decidido a sacar ministros y cambiar la estructura gubernamental, reflejando la postura del presidente electo a favor de reducir el tamaño del Estado y promover políticas económicas liberales. “¡Afuera!”, se escucha gritar al libertario.

James Woods es conocido por ser un activo comentarista político en redes sociales. En las últimas semanas, el actor se refirió en sus redes sociales entre Israel y el grupo terrorista Hamas mostrando una posición en contra del Islam. Además, suele retuitear hechos de inseguridad donde cuestiona al presidente Joe Biden y de vez en cuando se refiere a Xi Jinping, mandatario de China, como un “dictador”.

QUIÉN ES JAMES WOODS

James Woods es un actor estadounidense, dos veces nominado a los premios Óscar y ganador de tres premios Emmy por su trabajo en las series Primise (1986) y My Name is Bill W (1989).

También incursionó en la política. Fue miembro del Partido Demócrata hasta el juicio político de Bill Clinton. Años más tarde apoyó a Donald Trump como Presidente y como candidato a Presidente de los Estados Unidos. Es uno de los grandes defensores de la gestión del magnate en las redes, especialmente en Twitter, y uno de los grandes opositores de Biden, del Partido Demócrata y los grandes medios de comunicación norteamericanos

