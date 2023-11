L-Gante, sin filtros sobre su paso por “PH, Podemos Hablar” y apuntó duro contra Andy Kusnetzoff

Beto Casella no quiso quedarse sin la suerte de tener a L-Gante como invitado de su programa y fue por él. En Bendita, el referente de la cumbia 420 habló de todo y apuntó contra el programa de Telefe a cargo de Andy Kusnetzoff.

Algunos días atrás, Elián fue noticia en todos los portales por su actitud frente a las cámaras de PH: Podemos hablar cuando dio a conocer su postura acerca de las preguntas incómodas que le hacían. El joven supo cómo actuar para no “pisar el palito” y, varios días después, se sacó las ganas de hablar al respecto.

El conductor del programa transmitido por El Nueve, fue directo y le consultó: “¿Sentiste que te boludeaban?”. A esto, L-Gante le respondió: “Sentí como ‘digo lo que quiero, no me importa qué te causa’. Algo así. Estuve dispuesto a responder todo, pero capaz algunas cosas no las tenía por qué responderlas y no tenían por qué preguntármelas, después de lo hablado antes del programa”.

Luego continuó y expresó: “Sucedían igual o me querían hacer que dé un paso adelante cuando no me sentía identificado con lo que me estaban diciendo y querían que pase igual”.

L-Gante habló sobre "PH: Podemos Hablar". / Captura

L-Gante se quejó de la edición de los clips de “PH: Podemos hablar”

Aunque los clips viralizados mostraron un joven que habló de todo y no tuvo pelos en la lengua, el amigo de Wanda Nara aseguró que recortaron su ida y vuelta con Andy. “También estuvo editado eso que salió. Estuvo más picante. Andy me dijo: ‘bueno, si algo no te gustó lo podemos editar y cortar’. Y yo estaba ‘¡no cortés y no edités!’. ‘Piloteala como la tengo que pilotear yo ahora’. Esa parte no salió”, expresó.

Más allá de lo que sucedió en el programa, Elián remarcó que fue él quien decidió quedarse porque “siempre tiene lo mejor”. Asimismo, agregó: “Yo no voy con la intención de cagarte el programa, entonces vos no tenés que tener la intención de arruinarme la carrera. Es la misma”.

Para terminar, L-Gante volvió a asegurar que editaron los clips de su pequeña discusión con Andy y comentó que se trató de una “cuestión de empatía”: Le dije en un momento ‘así como vengo y te la puedo levantar, también te la puedo tirar abajo y te hago quedar como un boludo a vos. Pero lo que vas a hacer es editarlo y vos no vas a quedar como un boludo. Solo yo. Por eso fue el enojo”.

L-Gante y Andy Kusnetzoff luego de la grabación del más reciente programa de "PH, Podemos Hablar". (Instagram @andykusnetzoff).

