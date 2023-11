Un famoso periodista se negó a participar de “PH: Podemos hablar”: de quién se trata

En las últimas semanas, PH: Podemos Hablar ha sido foco de noticias. Primero por una inesperada pelea entre Belén Francese y Andrea Rincón, luego por el paso de L-Gante por el programa.

Ángel de Brito se negó a PH: Podemos Hablar.

Esta vez, un famoso comunicador decidió dar la negativa ante la solicitud de presentarse en el programa que conduce Andy Kusnetzoff y sorprendió a todos por lo que decidió explicar sus razones frente a las cámaras. Esa persona es Ángel de Brito.

Esta gran personalidad del mundo del espectáculo, la farándula y los chimentos sabe todo de todas las figuras que forman parte del mismo. Es por esta razón que el hecho de esta invitado a otro programa es una gran oportunidad para ese proyecto.

En las últimas horas, Ángel se expresó en las redes sociales y contestó a la pregunta que un seguidor le hizo “¿Por qué no irías a PH?”. En pocas palabras y siendo profundamente directo y sincero, el conductor de Los Ángeles de la mañana contestó: “No me gusta ir de invitado. Estoy todo el día en la tele. Y no me gusta contar anécdotas”.

Por su lado, el conductor del famoso programa de los días sábados también habló al respecto en la ocasión que le consultaron sobre algún tipo de reclamo que le haría a De Brito por nunca acceder a su programa. Andy se ha limitado a responder: “Cuando Ángel venga a PH, hablamos”.

Ángel de Brito y su encontronazo con Rodrigo Lussich

En su momento, el conductor de LAM anunció la separación de Marina Calabró y Martín Albretch y comentó que ya lo sabía pero no había dado detalles para cuidar a su colega y amiga. “En las noticias del día, se separó Marina Calabró. Hoy Lussich dio la primicia en su cuenta de Twitter y yo, obviamente, como soy amigo de ella hace mucho tiempo conocía la noticia”, aseguró De Brito.

“Sos un choriplanero del chimento”: el durísimo ida y vuelta entre Rodrigo Lussich y Ángel de Brito

Por otro lado, Lussich utilizó su programa Socios del Espectáculo para manifestar su opinión al respecto de lo dicho por su colega: “Que seas vos el que se impacta, asombra, que cínicamente se sorprende porque traiciono a una amiga, ¡después de lo que le hiciste a Andrea Taboada! ¿Te llama la atención que alguien traicione a una amiga?”.

