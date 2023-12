Soledad Fandiño recordó el día que Johnny Depp la quiso conquitar mientras probaba sillones

El sábado por la noche, en el programa “PH, Podemos Hablar” conducido por Andy Kusnetzoff, la actriz Soledad Fandiño compartió una hilarante anécdota relacionada con el reconocido actor Johnny Depp.

Durante la dinámica del verdadero o falso, Kusnetzoff sorprendió a Fandiño con la pregunta: “¿Usted se levantó a Johnny Depp?”. La actriz, entre risas, prefirió no responder de inmediato y contextualizó la situación.

Soledad explicó que vivía en Nueva York con René, el padre de su hijo, y que solían ir a una tienda de muebles llamada ABC. La pareja buscaba opciones después de recorrer el lugar. Fue en ese contexto que la actriz se encontró con Johnny Depp, sin darse cuenta inicialmente de quién era.

“Nos sentábamos en el sillón, recorríamos, probábamos todo. En un momento estoy probando un sillón y me siento. Alguien se sienta, grandote, mucho cuero, mucha cosa en la cabeza, raro. Entonces, me dice algo en inglés y yo estaba aprendiendo inglés. El oído no se me había acostumbrado. Yo digo ‘bueno ni idea si me está hablando a mí, si le está hablando al sillón’. O sea miedo. Señor grande, mucha campera, mucho perfume importado”, relató entre risas la actriz.

La situación tomó un giro curioso cuando se reencontró con el cantante de Calle 13, quien la miraba expectante. “Me retiro y lo veo a René con una cara de ‘¿qué te dijo?’. Yo no me cruzaba a nadie ahí. ‘¿Quién era?’, pregunté. ‘¿Cómo quién?’ Di la vuelta y era Johnny Depp. Y estaba con esta chica con la que tuvo el juicio (Amber Heard)”.

Kusnetzoff preguntó con ironía “Pero pará ¿Beautiful a vos o al sillón? No quedó claro” y la modelo cerró la historia entre risas.

