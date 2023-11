La reflexión de Luciano Pereyra sobre la inseguridad y su pedido hacia los políticos: “Estaría bueno que se hagan cargo”

La inseguridad se convirtió en un tema destacado durante la emisión de PH: Podemos Hablar el sábado por la noche, donde varios invitados compartieron sus experiencias personales. Luciano Pereyra, el cantante, aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a la dirigencia política, en medio de la temporada electoral.

Pereyra expresó su preocupación por la inseguridad que aqueja a la sociedad argentina, en un contexto donde las elecciones están en el horizonte. “Estamos en época electoral y quienes nos van a representar estaría bueno que se hagan un poquito cargo de estas situaciones porque la inseguridad que estamos viviendo no está buena”, exigió

La discusión sobre la inseguridad se desencadenó después de que Georgina Barbarossa compartiera el trágico asesinato de su esposo en 2001, y Luli Fernández describiera un violento robo que sufrió en su casa en 2020. Estos eventos personales generaron una discusión más amplia sobre la seguridad ciudadana.

Pereyra aprovechó la oportunidad para recordar sus propias experiencias con la inseguridad, incluyendo un asalto en su infancia en un almacén de Luján donde “empezaron a asaltar, el tipo sacó el revólver y me asusté muchísimo”, un robo a su padre de su camioneta y herramientas de trabajo, y un incidente en el que unos amigos fueron víctimas de un robo: “Después, no fui al asado de unos amigos porque tenía que ir a trabajar y al otro día me llama y me dice que lo maniataron y le robaron todo”.

Estos eventos dejaron una impresión duradera en el cantante, quien enfatizó la necesidad de abordar la problemática de la inseguridad en nuestro país.

“Es horrible vivir con esa sensación de que algo te puede pasar”, lamentó el cantante. Además, destacó: “No está bueno vivir así. Uno por trabajo tiene la posibilidad de conocer otros países y no tienen miedo de sacar el celular y hablar por teléfono. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo?”.

SEGUÍ LEYENDO: