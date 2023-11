Falleció la esposa del periodista Carlos Monti tras luchar contra la leucemia

Este sábado en la mañana falleció Silvia Liceaga, la esposa del conocido periodista Carlos Monti y madre de Milagros Monti. La noticia fue dada por APTRA en un breve comunicado. La mujer había luchado contra la leucemia desde 2016, la misma enfermedad que recientemente Wanda Nara comunicó que padece.

“Lamentamos comunicar el fallecimiento de Silvia Liceaga, esposa del querido socio y ex directivo Carlos Monti y madre de la socia Milagros Monti”, publicaron en el documento que compartió APTRA en las redes sociales.

Carlos Monti y su esposa Silvia Liceaga.

La noticia sorprendió mucho porque no se sabía demasiado de la vida personal del famoso periodista. Aunque semanas atrás se había animado a contar en Desayuno Americano que su esposa padecía la enfermedad desde 2016.

“A Silvia le detectaron leucemia en noviembre y en marzo le hicieron el trasplante. El problema es que este procedimiento podía tener 3 resultados: que el cuerpo lo acepte, que lo rechace o que tenga algo que se conoce como injerto de huésped que fue lo que tuvo ella, 40 días después del trasplante. Eso fue lo peor”, expresó el periodista en el programa de Pamela David.

El comunicador contó que su pareja había recibido la médula de uno de sus hermanos, con quien tenía una coincidencia del 100%, desafortunadamente, el trasplante no había logrado ser exitoso.

“Pero el tejido no se reconoció en el cuerpo de Silvia y empezó a atacar a los órganos”, explicó y añadió con tristeza: “Esto puede ser temporal o crónico, en mi mujer se hizo crónico”.

“Uno se tiene que ir preparando para lo peor... esto nos dio vuelta, nos cambió la vida”, había expresado ese día el periodista. Luego halagó a su esposa en la ardua lucha: “Silvia es una mujer alegre, muy vital. Muy. Es encantadora, por eso me enamoré de su empuje, pero tuvo que dejarlo todo por su salud. Nosotros nos adaptamos a ella, hace años que duermo con un ojo abierto”.

Para cerrar Carlo concluyó: “Estoy tan acostumbrado a dormir al lado de ella que escucho cómo respira y me doy cuenta. Me atemoriza que me pase algo a mí porque quién se va a quedar con ella, mis hijos están casados, pero bueno es lo que me tocó y lo enfrento”.

Monti es abuelo de Inés y Lucía, las hijas de María Paz, la mayor de sus hijas, y días atrás se enteró de la feliz noticia de que su hija Milagros está embarazada de pocas semanas.

