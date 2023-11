Video viral, Luciano El Tirri asegura que va a tener 40 manzanas en la Luna: “Parece delirante...”

En una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae, Luciano El Tirri, conocido primo de Marcelo Tinelli, compartió detalles sorprendentes sobre su relación con el dinero, sus inversiones fallidas y una audaz apuesta en la que asegura que posee terrenos en la Luna.

Cuando se le preguntó sobre su relación con el dinero, El Tirri admitió: “Por momentos bien y por momentos mal. Por momentos me interesa y por momentos no. Tengo un vínculo rarísimo. Siento que no la estoy buscando ahora. Siento que en otras épocas estaba más en su búsqueda”.

Sin embargo, cuando se le cuestionó si tenía un colchón financiero para vivir cómodamente si dejara de trabajar, El Tirri respondió: “Sí, tengo un resto, pero no me da para vivir tranquilo. Yo sé que voy por más. En eso sí soy muy ambicioso”.

A lo largo de su vida, El Tirri confesó que ha cometido errores en sus inversiones, como un proyecto gastronómico que no funcionó y la idea de abrir un bar con luces de neón.

Sin embargo, un giro inesperado en su vida llegó cuando Marcelo Tinelli le propuso trabajar juntos, lo que cambió el rumbo de su carrera.

El aspecto más llamativo de la entrevista fue la afirmación de El Tirri de que posee terrenos en la Luna.

Según él, compró cuatro acres, equivalentes a 40 manzanas, en la Luna en 2012, mucho antes de que la NASA anunciara planes de construir viviendas en el satélite en 2040. A pesar de las dudas sobre la veracidad de esta afirmación, El Tirri insistió en que es dueño de este terreno lunar.

Luciano El Tirri explicó la historia del hombre que loteó la Luna

Cuando se le preguntó sobre la autenticidad de sus adquisiciones lunares, El Tirri explicó: “Hay un tipo que para mí es un genio, que se llama Bob Hope. A él lo echó su mujer de su casa en el año 73. Se sentó en la puerta sin un sope, miró para el cielo y se preguntó de quién será la Luna”.

“Le escribió una carta a la ONU y como en 30 días no le respondieron nada, aplicó una ley que decía que si vos mandabas una carta oficial reclamando algo y no tenías respuesta pasaba a ser tuyo”, agregó.

“En 1975 se apropió del dominio y del terreno la Luna. Esperó hasta la época de la cibernética y puso su empresa, que se llama Lunar Embassy, que está en Las Vegas y que ya facturó más de 18 millones de euros. El tipo lotea terrenos en la Luna”, sumó.

Marcelo Tinelli y el Tirri en Bailando 2023

Cuando se le preguntó si estaría dispuesto a vender un terreno lunar, El Tirri respondió de manera humorística: “Roza con lo fino y delirante. Ahora tengo que ir a Lunar Embassy porque ellos me entregaron el mapa y el pasaporte lunar en el que van a marcar las estampas cuando vaya y ver cómo puedo lotear si quisiera vender”.

“Me quiero quedar con una manzana, ¿para qué quiero 40? Ahora se están peleando entre Elon Musk y Bezos por ir a la luna. Y yo tengo esa barbaridad de hectáreas. Es una locura”, añadió.

Finalmente, cuando se le preguntó sobre el costo de sus adquisiciones lunares, El Tirri explicó que fue algo insignificante, incluso tomando la tarjeta de crédito de Marcelo Tinelli para realizar la compra.

“Fue algo irrisorio porque era la época en que tomaba. Le pedí la tarjeta de crédito a Marcelo, porque no tenía plata para comprarla. Y no sé si se la terminé pagando o no. Compré todos los acres con la de él”, cerró.

