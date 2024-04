La razón por la que Georgina Barbarossa hizo su programa sin maquillaje: “Un poco podrida...”

Georgina Barbarossa sorprendió en su programa al salir sin maquillaje, una condición que les ponen a todos los que participan de formatos televisivos por un tema de luces. Es por eso que, antes de que se hable de esto, la conductora decidió explicar el motivo por el que salía prácticamente a cara lavada.

Para evitar que la audiencia que la sigue a diario se preocupe y para evitar noticias falsas, Georgina explicó que habían decidido con las encargadas de retocar su rostro, previo a salir al aire, no maquillarse los ojos debido a un estudio médico que debía realizarse.

“No tengo conjuntivitis, pero no me maquillé hoy los ojos porque me voy a hacer un estudio”, contó al inicio del ciclo que conduce todas las mañanas por Telefe la presentadora en A la Barbarossa.

Y luego amplió los motivos: “Porque primero tuve conjuntivitis en un ojo, después en el otro, y ya estoy un poco podrida. Entonces no me maquillaron”, indicó y de esta manera despejó todo tipo de dudas que pudieran surgir al respecto, ya que lucía diferente.

“Salgo así, monstrua, o casi siempre con anteojos”, bromeó al momento de mirarse en uno de los monitores. Pero ya al siguiente programa apareció en pantalla maquillada.

Confundieron a Carmen Barbieri con Georgina Barbarossa

Durante la emisión de este jueves en “Mañanísima” en Canal Trece, Carmen Barbieri presentó vía videollamada al economista Juan Manuel Telechea, para que diera precisiones sobre la nueva decisión de los supermercados de tener “Precios diferenciados”.

Sin embargo, un incómodo error se hizo notar cuando Telechea se dirigió a Barbieri llamándola Georgina, confundiéndola con su competencia televisiva, Georgina Barbarossa.

En el diálogo registrado en pantalla, Carmen saludó al economista, pero este, aparentemente despistado, le preguntó “¿Cómo estás, Georgina?”. Ante la confusión, Barbieri mantuvo la compostura y continuó la conversación sin hacer referencia al error.