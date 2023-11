Eva Bargiela habló del balotaje y cantó su voto: “Lo tengo definido desde la primera vuelta”

Eva Bargiela visitó los estudios de A la Barbarossa, y habló de su presente profesional y sentimental. La modelo, quien fue eliminada hace poco del Bailando 2023 admitió que se reunió con Facundo Moyano, su expareja, y habló de política en la previa del balotaje 2023.

“Vivo esto como todos, tratando de entender qué está pasando, qué es lo mejor para el país”, empezó diciendo Eva Bargiela sobre la definición entre Sergio Massa y Javier Milei. La modelo agregó: “Por lo menos en mi generación, junto a mis amigas que todas tenemos 30 años y hablamos de esto”.

Eva Bargiela cantó su voto y habló del balotaje del próximo fin de semana.

Entonces, Bargiela explicó que este resultado es súper importante para el futuro. “Es una decisión importante a largo plazo porque se define el destino del país en esta elección y son dos caminos totalmente diferentes”, declaró.

La todavía esposa de Facundo Moyano añadió que tiene su voto decidido y no temió en cantarlo: “Creo que la gente más joven, que son los que tienen que forjar su futuro en Argentina, sus familias, construir, buscar una casa y demás, somos los que estamos más preocupados. Si bien todos están preocupados, para nosotros hay mucha más incertidumbre”.

Georgina Barbarossa le dijo que no le iba a preguntar a quién va a votar. Sin embargo, Nancy Pazos y Analía Franchín sí quisieron saber y Eva les confesó su decisión. “Lo tengo definido desde la primera vuelta. No es que me considero fanática de un candidato, pero yo voy a votar a Sergio Massa porque me identifico mucho más”, expresó.

Justificando lo antes dicho, Eva Bargiela agregó: “No solo me identifico, sino que Milei me parece un horror”. Y finalizó hablando de que la política corre en sus venas: “Yo vengo de una familia que está muy metida en la política, no casualmente me llamo Eva”.

“No me puedo hacer la distraída con eso, tampoco me puedo hacer cargo, no me puedo hacer la distraída. No sé me condiciona, pero a mí me interesa la política. Es una herramienta de transformación muy importante y que hay que saber usar. Por eso, todos los ciudadanos tenemos que votar responsablemente y con conciencia de lo que queremos”, sentenció Eva Bargiela.

