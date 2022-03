Sandra Borghi rompió en llanto en pleno noticiero por la impotencia que le genera la realidad argentina

Estar en la televisión o en la radio, dando noticias en vivo y frente a miles de personas que te ven y/o escuchan hace que el periodista, en determinadas situaciones, quede al desnudo. No hay filtro que le ayude a contener su enojo, su lágrimas, su felicidad y hasta emoción al contar algo que sucedió.

A Sandra Borghi la pudo la impotencia y la bronca mientras estaba conduciendo el noticiero de El Trece y no pudo ocultar su llanto. La periodista entrevistó a Olga, la madre de Lorena, la mujer que atacó un Registro Civil de González Catán en un momento de desesperación.

A la mujer no le permitieron realizar el trámite de Fe de vida de su mamá que tiene movilidad reducida. Al hablar con la señora desde un móvil, la conductora de “Mediodía noticias” se mostró con sus sentimientos a flor de piel: “Me da pena...” y en ese momento se le quebró la voz.

Una mujer atacó un registro civil en La Matanza. / Foto: captura de video

Luis Otero, su compañero de conducción, intervino al decirle: “Excelente el trabajo que hiciste”. Y Sandra siguió con su discurso: “Hay tantas otras que no llegamos... me dio mucha tristeza tener que ir nosotros a resolver algo que se resolvía con una firma, nada más”.

Al ver a Borghi tan mal, el periodista sumó información y analizó la situación: “Gonzalo Fossa, director del Registro Provincial de las Personas, al ver todo este escándalo que se había armado públicamente, se ocupó personalmente del tema, por eso llegó el Registro Provincial y la Municipalidad a la casa de Olga para hacerle la Fe de vida. Podrían simplificar un poco este trámite, porque la gente se siente maltratada, porque es maltratada. Porque cuando llega a un mostrador, en lugar de resolver el problema como podría haber sido ayer antes de que se produjera esta furia...lo podrían haber resuelto. Lorena y Olga no son las únicas personas”.

Ya compuesta y con algunas lágrimas rodando por su mejilla, Sandra comentó: “Están desamparados, ellos se sienten desamparados... Si ella tuviese un PAMI que le responde, que le da una silla de ruedas, ella puede ir a hacer el trámite de Fe de vida todos los meses. Esto es un entrecruzamiento de datos porque el Estado delega en la gente la posibilidad de hacerlo ellos”.

Sandra Borghi se despidió de “Nosotros a la mañana” con un saludo emotivo

Sandra Borghi es dueña de una personalidad transparente y emotiva la cual dejó ver en su despedida de “Nosotros a la mañana”. En su última salida al aire en el ciclo, no pudo evitar emocionarse al saludar por última vez a todos sus compañeros.

Arrancó El Pollo Álvarez visiblemente emocionado: “Cuando me enteré de la noticia se me partió el corazón, porque te quiero y quiero decirte es que me pone muy contento que vayas a cumplir un sueño, segundo te agradezco porque gracias a tu humildad y lo que sos como compañera me hiciste crecer mucho a mí, y ese chiste que hago todo el tiempo que digo que me cuidas es que cuando flaqueo me agarras de la mano para que no quede expuesto”, siguió el conductor: “Te agradezco por esto, te agradezco esta amistad. Este programa se podría llamar Sandra Borghi”.

Pollo Álvarez y Sandra Borghi.

Por su parte, Sandra también dijo unas palabras de despedida. “Una de las cosas que más me va a costar es la gente, los chicos, mis compañeros, mi intendenta, mi vestuarista, el sonidista, todos. La gente es lo que más voy a extrañar, mis compañeros nuevos y viejos”, se expresó.