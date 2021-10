El drama de Sandra Borghi: “Me robaron la identidad”

Este martes, Sandra Borghi reveló al aire de “Nosotros a la Mañana”, el programa que conduce junto al Pollo Álvarez por la pantalla de eltrece, que fue víctima del robo de su identidad a través de Facebook.

“Quiero decir públicamente que esta no soy yo, no uso Facebook, no contacto a nadie en redes sociales. La única red activa que tengo es Instagram, donde me muestro cómo soy yo, cómo es mi vida, mi trabajo. Y Twitter por una cuestión laboral”, explicó la periodista, preocupada y angustiada por la situación que está viviendo.

“Les pido por favor que si fueron contactadas a través de esta red falsa me escriban por Instagram y me cuenten, es importante para mi investigación. Si fuiste contactada en mi nombre, supuestamente para una propuesta laboral, te pido que me escribas”, solcitó Borghi.

Según relató, esta cuenta falsa “está activa hace un montón, yo no sé cuánto hace que están contactando gente a mi nombre”. Al parecer, desde allí se han comunicado con mujeres, algunas conocidas por la periodista, y otras no, para ofrecerles formar parte de un programa de televisión: “Les piden el WhatAapp, fotos, videos. Les dicen ‘mostrame qué parte no te gusta de tu cuerpo, mostrame, total soy yo’”.

Sandra Borghi fue alertada del robo por sus colegas

De hecho, ella se enteró cuando otras colegas comenzaron a hablarle vía WhatsApp. " A ellas les llamó la atención que las contactara por Facebook. Si no me alertaban, no me hubiera dado cuenta”, explicó en diálogo con TN.com.

En ese sentido, Sandra comentó en “Nosotros a la mañana” que aún no sabe si el delito que se está cometiendo en su nombre es sexual o financiero. Asimismo, indicó las recomendaciones que le dieron al respecto: “No borres el perfil, nunca lo bloquees y no envíes mensajes. Primero tenés que denunciarlo así podés llegar al IP de la cuenta”.

“Lo más peligroso, me dijeron los investigadores, es la locura de la persona que generó esto durante tanto tiempo”, concluyó Sandra Borghi, horrorizada.