Sandra Borghi y Pollo Álvarez tuvieron una emotiva despedida del ciclo “Nosotros a la Mañana”

Tras 7 años en la pantalla de eltrece, Nosotros a la Mañana llegó a su fin , y tanto la emoción como las palabras de agradecimiento fueron parte de la conmovedora despedida de Sandra Borghi, la conductora, y del Pollo Álvarez, quien se incorporó al ciclo 5 años después, tras la salida de Fabián Doman.

“No es común que los gerentes te llamen y te digan cosas re lindas cuando se está terminando un programa. No es común que te digan ‘gracias por lo que hiciste’. Así que gracias Pablo Codevila, gracias Adrián Suar y gracias Coco Fernández por confiar en mí y por poder llegar hasta el final. Y le quiero agradecer a Carlos de Elía, que fue mi mentor, mi ídolo máximo. Fue el Gerente de Noticias durante muchos años de eltrece. Él me dijo que iba a hacer las noticias. Y gracias a Ricardo Ravanelli, que es actualmente el Gerente de Noticias del canal y me permite estar acá todas las mañanas. Gracias a todos los que nos acompañaron siempre”, destacó Borghi, muy emocionada.

“Por este programa, a mí me pasó la vida. Por acá me pasó el nacimiento de Juana. Me pasaran actos del colegio, reuniones de padres, pero el profesionalismo nos acompañó siempre con un equipazo. Estoy orgullosa”, dijo Sandra.

En el mismo tono a las palabras de su compañera, el Pollo se despidió de Nosotros a la Mañana con más muestras de agradecimiento y cariño, para con los directivos del canal, como para con sus compañeros de trabajo y la incondicional audiencia.

“Yo uso la palabra ‘gracias’ porque me acompaña en la vida. No hay nada más lindo que decir ‘gracias’ y no hay nada más feo que naturalizar el cariño, que naturalizar el éxito, que naturalizar la compañía y la amistad, porque cuando no lo tenés, te querés matar”, dijo el Pollo.

“Lo mismo pasa con los que están del otro lado, no existen los programas de tele sin gente del otro lado, no anda, no funcionan, por eso le agradezco a la gente que está del otro lado. Y le mando un beso grande a todo el elenco: Andrea Campbell, Nicole Neumann, Ariel Wolman, Agustina Kämpfer, que se sumaron en mi partida, en los últimos dos años. Gracias Tomás Dente. Gracias Kari Iavícoli, gracias Sofi, gracias Pablo y gracias Carlos Monti por sumarte. Y gracias Tota. Pero mi mención especial es para Sandra, porque yo bromeo mucho con mis falencias, pero ella en un montón de temas me salvó, me tapó sin que nadie se dé cuenta. Sandra me acompañó en cada pregunta mal hecha o tapó cada momento en los que no tenía qué decir. Ella con su amistad hizo que las cosas salgan bien. Y es todo gracias a vos, Sandra, que me apoyaste incondicionalmente. También muchas gracias a Canal 13. Para nosotros es un sueño estar acá. Gracias por todo, de corazón”, dijo el Pollo Álvarez, cerrando este ciclo de la mano de Sandra Borghi.