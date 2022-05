Una joven dejó de depilarse y comenzó a ganar miles de dólares en OnlyFans

Una joven canadiense de 32 años decidió dejar de depilarse y comenzó a ganar miles de dólares en OnlyFans. Día a día Candace Cynthia desafía los cánones de belleza a través de su contenido.

Según informó The Mirror, Candace vive en New Brunswick, Canadá, y en 2018 le diagnosticaron una enfermedad que le produce cansancio extremo y mucho sueño.

“Cuando me diagnosticaron narcolepsia tuve que descubrir qué funciona para mí y decidir donde poner mi energía. A menudo estoy cansada y fatigada, por lo que afeitarme todo el cuerpo es un desperdicio importante de energía”, explicó.

La joven comenzó a mostrarse al público con su cuerpo al natural. “Algunos hombres se desaniman por el vello, ya que no están abiertos a él, pero he encontrado que algunos se sienten atraídos, apreciados y aceptados”, contó.

“Vender fotos de mis piernas peludas, axilas y línea del bikini es ahora mi principal fuente de ingresos”, agregó la mujer.

Candance no solo comparte su fotografías en la plataforma para adultos sino que además publica su material en TikTok e Instagram donde se anima a desafiar los estereotipos de belleza.

A raíz de esta decisión, Candance no solo le ha generado ganancias económicas sino que además le ha servido para aceptarse tal cual es.

“A medida que ha pasado el tiempo, mi confianza ha crecido y me he enamorado de mí misma. Ahora estoy 100 por ciento cómoda en mi propia piel”, expresó.

“Sólo aconsejo a los demás que sean respetuosos con las personas que toman decisiones diferentes. Afortunadamente, no he tenido ninguna reacción negativa. He notado que las personas se sorprenden cuando me ven, pero está bien tener curiosidad”, concluyó.