Esta famosa de OnlyFans descubrió que un primo consume sus fotos y así reaccionó

Una famosa estrella de OnlyFans, la plataforma de contenido pago para adultos, descubrió que su propio primo paga por las fotos eróticas, algo que la dejó “asqueada” y “aterrada”.

Estrella de OnlyFans confesó “sentir asco” por un primo que consume su contenido exclusivo

La influencer Sharna Beckman (27) es una de las australianas destacadas en OnlyFans. Más allá de lo que gana por sus fotos y videos hot, esta vez se hizo viral por una revelación bastante incómoda.

Entre el público que la consume, Sharna descubrió que su primo paga por verla en poses eróticas y sin ropa. En diálogo con Yahoo, la joven aseguró que sintió asco e incluso “enfermó del estómago”.

Esta famosa de OnlyFans es Sherna Beckman y descubrió que un primo consume sus fotos: así reaccionó (Web)

Dijo que enfrentó a su primo, que tiene 30 años, en una reunión familiar. “Intentó decirme que no era él, que en realidad era uno de sus amigos, que estaba casado y, por lo mismo, no podía usar su propio nombre ni su tarjeta de crédito”, comentó.

“Honestamente, estaba enferma del estómago y demasiado avergonzado para contarle a alguien sobre esto. No quería causar ninguna incomodidad entre las familias”, manifestó Sharna.

La estrella de OnlyFans tomó una drástica decisión: eliminar al primo de sus seguidores en la plataforma “prohibida”.

“Eliminé a mi primo de mi cuenta de OnlyFans y bloqueé sus mensajes telefónicos. Simplemente no entiendo por qué se suscribió y luego usó su nombre real”, sumó la modelo, afirmando que no podrá recomponer la relación familiar ante semejante acto grosero.

Esta famosa de OnlyFans es Sherna Beckman y descubrió que un primo consume sus fotos: así reaccionó (Web)

“No se lo dije a mi familia porque no quería causar drama entre todos, ya me sentía muy incómoda por eso. Ahora invento excusas cuando se trata de eventos familiares para no ir”, aportó la creadora de contenidos hot.

“Creo que causará algo de drama y que él probablemente lo negará y me hará quedar como una mentirosa”, dijo la joven australiana.

Seguí leyendo: