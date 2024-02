Madre e hijo trabajan para OnlyFans: ella es actriz y él la graba teniendo sexo

Andressa Urach y Arthur son madre e hijo y mantienen una extraña sociedad de trabajo. Ellos se dedican a hacer contenido para adultos en OnlyFans. Arthur, quien es fotografo y DJ, se encarga de grabar los videos mientras su madre tiene relaciones sexuales con distintos actores.

En recientes entrevistas para medios brasileños, el joven contó que no se siente afectado por la actividad ya que lo ve como un trabajo cualquiera.

“No me gustaría verla teniendo sexo normalmente”, dijo Arthur en una entrevista para Rede TV. El joven no solo graba los videos sino que además da consejos de dirección durante el rodaje.

Andressa y Arthur Urach, madre e hijo y compañeros de trabajo. Foto: Instagram

“Es mi madre y no tengo ningún tipo de lujuria por ella. A veces incluso siento asco”, afirmó el joven brasileño en diálogo con Radio Metropolitana.

Además, el joven se queda con un 10 por ciento de las ganancias del contenido que hace su madre, una ex participante del concurso Miss Bum Bum. “Yo nací en medio de esto, voy a seguir en medio de esto, y hay que aceptarlo. No importa”, agregó.