Es doctora, se abrió una cuenta en OnlyFans y la echaron del trabajo

Una doctora de México fue despedida por abrirse una cuenta en OnlyFans y vender contenido para adultos. La mujer, que se desempeñaba en el área de urgencias del Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado de Baja California (Issstecali), denunció que dejó de ser requerida por el establecimiento luego de que circularan rumores sobre su presencia en la plataforma.

Jovanna Isabel Ortega cuenta con una maestría en nutrición clínica y se desempeñó en el centro médico por, al menos, un año. Ahora, la mujer fue desvinculada de su posición sin un motivo concreto, pero aventura que se debe a que, en el último tiempo, se unió a OnlyFans, la aplicación en la que los usuarios pueden vender, comprar y consumir contenido erótico.

“Lo que he escuchado son rumores porque tengo página de Onlyfans, por la manera en que me llego a vestir, incluso quejas, pero por escrito nunca me ha llegado nada”, detalló la doctora.

Según una entrevista que brindó a un medio mexicano, la institución le dijo, en primera instancia, que en lugar de trabajar allí todos los días, la llamarían para hacerle saber en qué jornadas sería necesaria. En tanto, le dijeron que aún podía seguir laborando en el área de deportes. Sin embargo, al poco tiempo también la rechazaron allí., pese a que “ya tenía autorizados varios deportes porque trabajaba de lunes a domingo”, precisó la joven

Hasta el momento, la institución no se ha pronunciado al respecto y la joven denunció que la tienen “congelada”, ya que aún permanece registrada en la Bolsa de Trabajo, pero si alguien la busca para realizar algún deporte, no la autorizan.

Jovanna Isabel Ortega, la doctora despedida por abrirse una cuenta en OnlyFans Foto: Gentileza "La estampida de los Búfalos".

Maestra despedida por tener una cuenta de OnlyFans

El de Jovanna Ortega no es el primero, el único ni será el último de estos casos. Y es que la plataforma para adultos continúa cultivando usuarios que buscan comprar contenido y, como consecuencia, muchas personas que quieren venderlo para poder subsistir.

Este último es el caso de Kristin MacDonald, una maestra de 35 años oriunda de Canadá que fue despedida de la escuela en la que trabajara luego de que las autoridades se enteraran que estaba registrada en OnlyFans.

La natal de Toronto reveló que se unió a la plataforma por que su salario de docente no le alcanzaba para subsistir o mantener a su familia. Bajo el nombre de Miss Ava James, la mujer comenzó a vender contenido subido de tono en la aplicación, pero al poco tiempo recibió un correo electrónico con una advertencia por parte de la institución.

“Se le indica que cese de inmediato toda actividad y que elimine todas las cuentas de redes sociales en línea, incluidas, entre otras, Facebook, Instagram, TikTok y OnlyFans. El no hacerlo puede resultar en una acción disciplinaria que puede incluir el despido”, decía el mensaje de la escuela secundaria Terry Fox, según The NY Post.

Más tarde, y al no obedecer las condiciones de la institución, la mujer fue despedida. En los motivos especificaron que fue por “su mala conducta en este asunto es atroz”. “Es tan descabellado para mí. Creo firmemente que, en la actualidad, deberíamos poder hacer lo que queramos siempre que no sea ilegal. No estoy lastimando a nadie”, contestó la docente.

Actualmente, MacDonald inició un proceso legal para ser reincorporada en la escuela secundaria y cuenta con el apoyo del gremio de maestros, encabezado por Randy Kootte. “El sindicato no cree que la conducta fuera de servicio de Kristin haya violado ninguna política de la empresa o disposiciones del convenio colectivo”, aseguró el representante.

Seguí leyendo