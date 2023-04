Crearon a una joven de 19 años con inteligencia artificial y venden sus fotos en OnlyFans

El auge de la Inteligencia Artificial no deja de sorprender y asustar a los internautas en igual medida. Y es que esta tecnología dificulta, al ojo distraído, identificar cuándo algo es real o ficticio. Un nuevo caso de públicos “engañados” se viralizó en las últimas horas, luego de que una modelo creada con IA comenzó a vender imágenes eróticas en OnlyFans.

Claudia es caracterizada como una mujer de 19 años, con tez blanca, pelo negro y curvilínea. La joven fue creada por dos estudiantes de informática con la herramienta de inteligencia artificial, Stable Diffusion.

Todo comenzó cuando una imagen de la modelo apareció en un foro de Reddit junto al enunciado: “Hoy me siento linda”. En la plataforma, Claudia pone a la venta fotos pornográficas para los interesados que le envíen un mensaje privado.

Sin embargo, los internautas no se percatan de que la joven no es real. “Miles de cuentas ahora están registradas en foros de discusión y salas de chat dedicadas a la creación y ajuste de personas artificiales”, explica el diario estadounidense The Washington Post.

Y agregan: “la mayoría de las cuales se asemejan a niñas y mujeres, un cambio rápido que podría poner patas arriba una industria multimillonaria, socavar la demanda de modelos y actores del mundo real y alimentar preocupaciones más profundas sobre la cosificación y explotación femenina”.

Y es que la creación de perfiles en plataformas para adultos con personajes ficticios, modifica la forma de producción y consumo de contenido erótico. A la vez que podría incurrir en nuevas problemáticas, puesto que muchas modelos, creadoras de contenido e influencers han denunciado que han visto imágenes eróticas de ellas mismas creadas con IA a la venta en OnlyFans.

Representación de un posteo de Claudia en Reddit: “Hoy me siento linda”. Foto: The Washington Post.

En diálogo con el Post, un creador de imágenes digitales precisó que “a la persona promedio que mira estas cosas no creo que le importe”. “No espero que la persona que estoy mirando en línea sea la persona que dice ser. No voy a conocer a esta persona en la vida real. Al final del día, si no son reales, ¿a quién le importa realmente?”, explayó.

CLAUDIA FUE CREADA CON IA POR ESTUDIANTES

La modelo comenzó a hacerse conocida por publicar imágenes en Reddit, un foro en el que miles de usuarios pueden compartir noticias y contenido. Si bien ofrecía sus fotos de OnlyFans por mensaje directo, en su perfil no se respondía a comentarios de los usuarios.

No fue hasta que dos estudiantes de informática confesaron a la revista Rolling Stones ser sus creadores, que se supo que la joven era “falsa”. Según los individuos, todo se trató de una broma para ver si podían conseguir dinero, puesto que habían advertido el caso de mujeres reales que ganaron hasta 500 dólares por vender imágenes eróticas en el foro.

“Se podría decir que toda esta cuenta es solo una prueba para ver si puedes engañar a las personas con imágenes de IA. La pornografía con IA solo se volverá más popular”, exclamaron al medio tras contar que ya habían recibido al menos 100 dólares por vender fotos de Claudia.