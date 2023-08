Están casados, su relación era “aburrida” y se animaron a reavivarla: él la deja salir con otros hombres

Al igual que varios los aspectos de la vida humana, los vínculos que mantenemos con nuestros seres queridos deben ir sufriendo transformaciones para adaptarse al contexto actual. Esto no solo puede ayudar a fortalecer las diferentes relaciones, sino que puede hacerlas más duraderas. Una pareja británica comprobó esta teoría al abrir su relación a una modalidad poco convencional para salir de la monotonía.

Alexandra Le Tissier es una modelo y creadora de contenidos en la red social para adultos OnlyFans. La “Reina de Southampton”, como se describe en sus perfiles por la localidad británica en la que reside, está casada hace diez años con Mitch y se considera, orgullosamente, “la esposa más afortunada del mundo”. Y ello es por una particular razón.

Tras una década junto a su esposo, la mujer comenzó a notar que en los últimos años la relación se volvió “un poco aburrida”. Por ello, lejos de querer separarse de su compañero, comenzaron a dialogar sobre formas en las que podrían reavivar la chispa. Fue allí que surgió la idea de “abrir” el vínculo, y Mitch no solo estuvo de acuerdo con que Alex saliera con otros hombres, sino que también la ayuda a elegirlos a través de aplicaciones de citas.

“Él tiene una mentalidad bastante abierta. No me está juzgando de ninguna manera, así que está absolutamente de acuerdo con esto” desarrolló en una entrevista con el medio británico Carter News. Además, agregó que esto no ha afectado el vínculo entre ellos, sino que lo fortalece al ser honestos sobre sus deseos y al implicarse, cada uno, en los intereses del otro.

Aseguró que Mitch conoce muy bien qué tipos de hombres le gustan y contó que busca posibles parejas con estrictas características. Foto: Alexandra Le Tissier / Redes

“La única regla que tenemos [al momento de vincularse con otras personas] es que solo puede ser por diversión, nada grave”, y la británica agregó que no deben desarrollar emociones profundas.

En cuanto a su preferencia de hombres, Alex contó que busca un perfil con criterios específicos. “Puedo ser muy estricta. He estado seleccionando personas según su cabello y la edad que tengan”, además, la ayuda de Mitch al momento de elegir candidatos es muy benéfica, ya que él conoce perfectamente sus gustos de Alex. “Me gustan los chicos geek”, precisó.

Pese a que esta inusual forma de solucionar un problema común en parejas que llevan mucho tiempo juntas resultó bien para estos enamorados, muchas personas lo ven como algo tabú o que podría poner, aún más, en riesgo su relación. Por estas razones, cuando Alex contó en la red social de Elon Musk que se había registrado en apps de citas, muchas personas se pusieron en contacto con su esposo porque asumieron que le estaba siendo infiel.

“Es realmente divertido que la gente piense que lo haría sin avisarle y luego lo publique. La gente es rara. Simplemente, creo que fue un poco turbio”, dijo en referencia al episodio. En este sentido, relató que, si bien aún no ha pactado ningún encuentro con alguno de sus “matches”, se siente muy emocionada por la posibilidad y contenta de las nuevas prácticas que comparte con Mitch.

Seguí leyendo: