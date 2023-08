Descubrió la infidelidad de su novia y armó un plan para exponerla en su casamiento

El empresario y dueño de la firma de inversión Directa Sim, Massimo Segre, es uno de los hombres más conocidos en la élite italiana. Ahora, más aún, ya que se iba a comprometer con la hija de una magnate de Turín, pero decidió declinar su decisión de casarse a último momento tras descubrir la infidelidad de su pareja.

Ante el asombro de varios invitados, Cristina Seymandi, candidata a las elecciones municipales de dicha ciudad, quedó igual de sorprendida cuando el hombre reveló su infidelidad ante todo un auditorio. Lo que se pensaba que era una fiesta para celebrar “el amor”, se convirtió en una escena dramática de exposición.

De acuerdo con un video grabado por uno de los asistentes y que se viralizó en las redes sociales, el banquero se tomó la molestia de sorprender a la mujer de 47 años con un gran discurso. Según el diario italiano Adnkronos, Segre inició su intervención diciendo: “Estoy muy emocionado, suelo hablar improvisando, pero no quiero correr el riesgo de cometer un error”.

Aunque todos pensaron que se trataba de una declaración romántica, el afamado discurso se convirtió en una condena pública. “Siempre creí que amar a una persona también es desearle el bien. En este caso, esta noche, deseo regalarle a Cristina la libertad de amar. Amar una persona, un abogado, a quien quiere más que a mí”, expresó el hombre de 64 años.

De acuerdo a lo informado por el medio mencionado anteriormente, la pareja llevaba tres años juntos y habían aplazado varias veces su intención de comprometerse en matrimonio. A pesar del tiempo que llevaban juntos, esto no fue motivo para que Massimo, con micrófono en mano y Frente a más de 150 personas escuchando, revelara la infidelidad de Cristina.

Massimo Segre relevó la infidelidad de su mujer frente a los invitados. Foto: Genius Celebs

“Queridos amigos: no crean que me gusta aparecer como el cornudo delante de ustedes, pero Cristina fue tan especial en contar su verdad, que no podía dejar solo a ella la narración del motivo por el cual esta noche termina esta relación”, concluyó el financiero, para luego abandonar la reunión.

Ante las mediáticas declaraciones, la italiana quedó impactada con lo sucedido, ya que en un principio creyó que esto podía ser una broma. Sin embargo, cuando notó que se encontraba en un paredón, Seymandi afirmó sentirse violentada por la información íntima que estaba revelando el miembro de la junta directiva de la editorial del periódico Domani.

“Realmente pensé que era una broma. Al principio de su discurso, incluso creí que todo estaba planeado, pero de una manera muy diferente. Pero luego, cuanto más hablaba, más me quedaba sin palabras. Me quedé congelada, escuchando, como una piedra: estaba sorprendida. Esto es un gesto de una violencia aberrante”, declaró la mujer en una entrevista con el diario italiano ‘Corriere Torino’ .

Según ese medio local, es posible que los abogados de la candidata denuncien a su expareja por “difusión ilícita de datos personales”.

