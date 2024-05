El Gobierno le devolvió a Italia una valiosa colección de monedas del Imperio Romano que iban a ser contrabandeadas por Ezeiza

En un operativo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, agentes de la Aduana interceptaron a un hombre que intentaba ingresar al país con una colección de 451 monedas antiguas que datan de la época del Imperio romano.

Proveniente de Italia , el ciudadano no había declarado las piezas, lo que desencadenó una investigación conjunta entre la Policía Federal Argentina (PFA), Interpol y el Comando Carabinieri – Tutela Patrimonio Culturale de Italia.

Según fuentes oficiales, las monedas fueron utilizadas entre el siglo III a. C. y el siglo III d. C., durante la República romana y la mitad occidental del Imperio romano. Entre ellas, destacan tres piezas del período Imperial (31 a. C. - 476 d. C.). La primera de estas monedas fue acuñada en 141 d. C. y representa a la emperatriz Faustina, esposa de Antonino Pío y madre de Marco Aurelio, realizada tras su fallecimiento. La segunda, de 175 d. C., ilustra al emperador Marco Aurelio con corona laureada y vestimenta militar. La tercera pieza muestra al emperador Alejandro Severo y data de los años 230-235 d. C.

El Gobierno le devolvió a Italia monedas del Imperio Romano que iban a ser contrabandeadas por Ezeiza. Foto: Aduana.

La colección fue descubierta cuando el personal de Aduana detectó que el pasajero no tenía la documentación que acreditara la legal exportación de las monedas desde Italia. Ante la sospecha de tráfico ilícito de bienes culturales, las autoridades incautaron las piezas y comenzaron una investigación. El intercambio de información con el Comando Carabinieri reveló que el involucrado se dedicaba al saqueo de bienes culturales en el sur de Italia, y en su país de origen se le inició una causa penal que resultó en el hallazgo de más piezas protegidas y documentación incriminatoria.

Un informe pericial del Ministerio de Cultura de Italia, realizado por el director de la Oficina de Arqueología en Roma, Fiorenzo Catalli, confirmó la autenticidad de las monedas, destacando su “rara belleza y calidad museística”, y que provenían de Sicilia. El informe concluyó que las piezas pertenecían “indudablemente” al Estado italiano.

El Gobierno le devolvió a Italia monedas del Imperio Romano que iban a ser contrabandeadas por Ezeiza. Foto: Aduana.

En Argentina, el ciudadano italiano fue condenado en un sumario aduanero que ordenó la devolución de las 451 monedas al Acervo Histórico Cultural Italiano. La restitución de las piezas se oficializó en un acto celebrado en la sede de la Embajada de Italia en Buenos Aires, con la presencia de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Florencia Misrahi; la directora general de Aduanas, Rosana Lodovico; y el embajador de Italia, Fabrizio Lucentini.

El Gobierno le devolvió a Italia monedas del Imperio Romano que iban a ser contrabandeadas por Ezeiza. Foto: Aduana.

Tras la restitución oficial, la colección será exhibida en el Ministerio de Cultura Italiano, en el marco de la Convención de la UNESCO ratificada por Italia y Argentina.