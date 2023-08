Se filtró el exclusivo lugar donde Benjamín Vicuña y Natalia Oreiro “ensayaban” a escondidas de Pampita

Surge a la luz información acerca de los encuentros previos de Natalia Oreiro y Benjamín Vicuña antes de las grabaciones de la novela que compartieron, “Entre Caníbales”.

Los actores, reconocidos en la industria del entretenimiento, supuestamente se encontraban en un albergue transitorio cercano a las locaciones de la grabación de la serie.

El programa de entretenimiento “Entrometidos en la tarde”, conducido por Carlos Monti en Net Tevé, reveló este particular detalle sobre la relación entre Oreiro y Vicuña.

Según mencionaron en el programa, “decían que iban a un hotel alojamiento que quedaba cerca del lugar donde grababan, hacían un ‘ensayo previo’ al hotel y después se iban a grabar”.

Lucas Bertero, miembro del ciclo de espectáculos, agregó más detalles, afirmando que “cuando había que cortar una escena, el camarógrafo seguía grabando y se los veía a ellos en situaciones más de intimidad”. Estos detalles se suman a la polémica que rodea a la relación entre los actores.

La reacción de Pampita y Ricardo Mollo a los rumores de infidelidad

En otro segmento, en el programa “Intrusos en el espectáculo”, se recordaron antiguos rumores sobre la proximidad entre Natalia y Benjamín. Se mencionó que Ricardo Mollo, pareja de Oreiro, reaccionó enojado ante las especulaciones de infidelidad, incluso llegando a estar presente en una de las grabaciones.

En medio de esta situación, Carolina Ardohain, conocida como Pampita, lanzó declaraciones en las que insinuó que hay una actriz con la que nunca trabajaría debido a la falta de empatía de esta última.

Pampita, invitada a “LAM”, expresó: “Sí, hay una actriz con la que no trabajaría. ¿Por qué? Porque me parece que no tuvo empatía, de mujer a mujer. Si, me lo esperaba de ella”.

Aunque no mencionó a Natalia Oreiro directamente, en la misma entrevista, Pampita admitió haberse cruzado con esa actriz, aunque solo de lejos.

El actor chileno publicó un libro en el que recuerda a su hija en común con Pampita y contiene relatos desgarrados de la modelo.

Parece que aún no ha tenido la oportunidad de tener una conversación cara a cara para expresar lo que piensa. La conductora reflexionó con un toque de sabiduría, diciendo: “La vida es sabia”.

