Pampita habló sin filtros y contó por qué no trabajaría nunca con una reconocida actriz del medio

En una entrevista con LAM, Carolina “Pampita” Ardohain habló de su actual relación con Benjamín Acuña. Además, reveló detalles de la convivencia del actor con su esposo, Roberto Moritán. También, contó con quién no volvería a trabajar en ningún proyecto laboral.

Durante la programación que se emite en América TV, la modelo asistió al programa del reconocido conductor de espectáculos, Ángel de Brito, donde tocaron varios temas de actualidad.

En la charla, fue consultada sobre si había alguna mujer del medio con quien no trabajaría, dejando afuera a la China Suárez, y no esquivó al momento de dar una respuesta.

“Si hay, una. No lo haría porque me parece no tuvo empatía de mujer a mujer. De ella me lo esperaba. La he vuelto a ver cara a cara y todavía no le digo nada”. Según los rumores, se trataría de Natalia Oreiro, con quién ya tuvo un conflicto.

Pampita y Natalia Oreiro

Su relación con Benjamín Vicuña y la convivencia del chileno con Roberto Moritán

Sobre el premio que ganó el actor chileno como “mejor actor protagonista” en la novela El primero de nosotros, Carolina opinó: “Me dio una felicidad que Benjamín ganara. Estaba emocionadísima. Yo fui parte de su vida cuando él llegó a Argentina, cuando empezó su carrera. Lo vi trabajar en proyectos super buenos y no lo nominaban o le ganaba otro. Yo sabía de su esfuerzo”.

Además, contó que ella lo arengó previamente al evento, diciéndole que él se iba a quedar con el galardón por su actuación en dicha trama. Además, recalcó su rol dentro de la vida de él y cómo hacer familia con el empresario ayudó a su carrera actoral en nuestro país.

Sobre cómo está actualmente la relación entre ambos, Pampita detalló: “Nosotros somos muy amigos. Tenemos re buena relación. Todos los días hablamos por algo de los chicos, pero más allá de eso, somos amigos. Si él me llama y tengo que salir a ayudarlo en algo, yo salgo”.

Posteriormente, De Brito le preguntó sobre la polémica separación ocurrida hace años y la modelo contestó: “Lo más fácil fue decir ‘no hablo’ y listo. Hoy estamos en otra etapa todos. Ya podemos ser más normales y hablar”. De esta forma, dio a entender que hoy, ambos pueden hablar tranquilamente de lo sucedido.

Luego, cuando se le consultó sobre la relación entre Vicuña con su actual esposo, Roberto García Moritán, la conductora expresó: “Roberto y Benjamín se llevan re bien. Benjamín llega a casa, se sienta y se pone a charlar de la vida... Hay una dinámica de mucha confianza. Para Robert es alguien que está integrado en la familia... Es un amigo de la casa”.

Seguí leyendo