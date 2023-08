Pampita ha hecho locuras por no perderse ningún partido del equipo del que es hincha: “Si no hay entradas…”

Este viernes, Pampita estuvo como invitada en Poco correctos, el nuevo ciclo que conducen “El Pollo” Álvarez y “El Chino” Leunis en la pantalla de Eltrece. Como pocas veces, la modelo y bailaria habló sin filtros.

Carolina “Pampita” Ardohain habló de todo, pero de lo que más sorprendió fue cuando habló de cómo fueron los primeros pasos en su historia de amor con el político Roberto García Moritán, su esposo y padre de su pequeña, Ana.

“A Roberto lo conocí por una amiga que me dijo ‘hay alguien que me llamó y quiere tu teléfono. ¿Se lo paso?’. Y yo le respondí ‘ay, no sé, pásame el Instagram’. Le miré la foto y dije ‘es re viejo para mí’”, comenzó diciendo la modelo, entre risas, al aire.

Luego afirmó que no es viejo, sino que, al no mostrarse mucho como otros hombres, le llamó la atención el perfil de la red social del ex candidato a Jefe de Gobierno, de 48 años.

En otra parte de la entrevista, Pampita se sometió a las preguntas y sorprendió con un contundente sincericidio al aire: “¿Alguna vez revisaste un celular?”, quiso saber Stefi Berardi, a lo que la jurado del Bailando, no dudó con su respuesta: “Muchos celulares revisé”.

“Ya si llegaste a revisar es porque antes ya había algo sospechoso. Las mujeres tenemos una intuición para esas cosas, como un sexto sentido”, cerró Pampita, entre risas, dejando en claro que esa actitud formó parte de otra época pasada de su vida.

Pampita y su pasión por Boca y la Bombonera

Otra de las facetas de Pampita, es la pasional y es confesa hincha de Boca Juniors, incluso tiene fotos con jugadores y más de una vez se la ha visto en la Bombonera.

Ante las preguntas, confirmó que suele ir a la cancha, como las comidas tradicionales de los escenarios futboleros y confesó que no le importa si no hay entradas en las zonas de comodidad: “Si no hay entradas, voy a la popular, arriba de todo. Tengo experiencias y la paso genial”, pronunció Pampita.

