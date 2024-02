Una modelo de OnlyFans reveló encuentros íntimos con tres futbolistas de la Premier League y los calificó

La confesión de Paola Saulino, una modelo italiana reconocida por su participación en OnlyFans, ha sacudido el mundo del fútbol inglés. En una entrevista para el Daily Star, Saulino reveló haber mantenido relaciones sexuales con tres jugadores de la Premier League, desatando una ola de controversia sobre la fidelidad en el ámbito deportivo.

La noticia llega después del escándalo protagonizado por Kyle Walker, defensor del Manchester City, quien se separó de su pareja tras ser descubierto en una relación extramatrimonial. Pero la influencer, que ahora está en una relación con un campeón de MotoGP, defendió al defensor frente a las críticas sobre su comportamiento “definitivamente simpatizo con Walker porque el 98% de los futbolistas hacen esto, tal vez sin crear una vida paralela, pero es muy fácil tener dos o tres mujeres e hijos de distintas parejas”, aseguró.

Paola Saulino (instagram)

La revelación de Saulino agrega más combustible al debate sobre la infidelidad en el fútbol profesional. En sus impactantes declaraciones, Saulino destacó la facilidad con la que los futbolistas la contactan a través de las redes sociales. Con más de 233.000 seguidores en Instagram, la modelo italiana explicó cómo los jugadores inician conversaciones privadas con un simple saludo, lo que facilita el contacto y los encuentros.

“Tuve sexo con tres jugadores de la Premier League que luego descubrí que estaban comprometidos o casados. Me decepcionaron”, afirmó Saulino, revelando la falta de responsabilidad afectiva que percibió en algunos futbolistas. Sin embargo, subrayó que ella también tuvo una responsabilidad en esas relaciones.

La modelo, conocida por su polémica campaña durante el referéndum en Italia en 2016, donde ofreció “favores sexuales” a los votantes que rechazaran las reformas constitucionales propuestas por Matteo Renzi, ha generado titulares con sus revelaciones sobre la vida amorosa de los futbolistas.

En sus reflexiones, Saulino critica la idealización del amor en el mundo del fútbol y cuestiona la capacidad de los jugadores para mantener relaciones estables. Sin embargo, reconoce que la infidelidad es una realidad común en la vida moderna, especialmente en un entorno tan privilegiado como el del fútbol profesional. ““Tomo lo que son los hombres y no por lo que imagino que son y no me engaño. Vivo el presente si me gusta y si algo no me gusta, lo dejo y ni siquiera doy las explicaciones si no son capaces de entenderlas”, aseguró la modelo.

Esta no es la primera vez que Saulino revela relaciones con futbolistas. En una entrevista anterior, mencionó un encuentro íntimo con un jugador del Chelsea, manteniendo la discreción sobre su identidad pero dejando al descubierto los entretelones de una relación extramatrimonial.

Las confesiones de Saulino abren una ventana a la realidad detrás del glamour y la fama en el mundo del fútbol, planteando preguntas sobre la moralidad y la responsabilidad personal en las relaciones amorosas, especialmente en un entorno tan expuesto como el de la Premier League.

En respuesta a las críticas, Saulino agregó: “Amo a los hombres y los amo muchísimo. Como mujer, he decidido amar y quedarme con los hombres pero no intentar cambiarlos y nunca espero que ninguno de ellos mejore o actúe de manera diferente”.

