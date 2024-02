Cuál es el signo menos afectuoso del zodíaco

Descubre al signo zodiacal más distante en el amor: aquel que rara vez muestra afecto o expresa sus emociones.

Siempre hay alguien en nuestro círculo que parece ser como un cubito de hielo, manteniendo sus sentimientos guardados bajo llave.

Este signo es conocido por su reserva y su incapacidad para demostrar cariño de manera abierta. A diferencia de otros que son efusivos y expresivos, este signo prefiere mantenerse en la distancia emocional, lo que puede hacer que sus relaciones sean un desafío para quienes buscan una conexión profunda y afectuosa.

Leo, el signo menos afectuoso del zodíaco

El signo zodiacal de Leo tiene como debilidad la expresión del cariño que tiene en su interior. No le gusta demostrar lo que siente por otros porque siente que, al hacerlo, se muestra débil.

La vida de un leonino depende de mostrar siempre fortaleza y poder, por eso no suele hacer una caricia o tener una palabra bonita. Que no sea afectuoso no significa que no sienta serlo; le cuesta trabajo.

Capricornio, el signo menos afectuoso del zodíaco

El signo de Capricornio puede llegar a ser afectuoso con su grupo íntimo de poquitas personas. No suele ser muy amistoso, no se rodea mucho de sus familiares y, en el trabajo, solo se relaciona por temas que tiene en común.

Ellos son de querer mucho a sus seres cercanos y no regalan amor sin recibir nada a cambio.