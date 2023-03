Una estrella del Manchester City fue filmado ebrio en un bar de Inglaterra y enfrenta cargos por “exposición indecente”

El defensor del Manchester City, Kyle Walker, fue captado por unas cámaras de seguridad siendo infiel, acosando a una mujer y mostrando sus partes íntimas dentro de un bar el pasado domingo.

El día posterior de ayudar a su equipo a vencer 2-0 al Newcastle en la Premier League, se lo pudo ver a Walker en una penosa situaicón. El metraje, que ha sido develado por The Sun, muestra a Walker borracho llegando al lugar junto con un grupo de amigos en un minibús alrededor de las 5:20 p.m.

Kyle Walker y el video que lo muestra en un estado de embriaguez y actuando de forma indebida (The Sun)

El grupo permaneció en el recinto durante unos 90 minutos, con el internacional inglés Walker bebiendo algunos tragos y bailando con una mujer. En un momento, el hombre de 32 años parece dejar caer la parte inferior de su pantalón para mostrar sus partes a los que están cerca, quienes reaccionan mirando hacia otro lado.

El video también muestra supuestamente a Walker besando y manoseando a una mujer rubia. Bailó provocativamente con una de ellas antes de intentar marcharse a las 18.40 con sus amigos. Esta salida nocturna se produjo después de que el técnico Pep Guardiola les diera dos días de descanso a Walker y sus compañeros del City tras su victoria sobre el Newcastle. Son los próximos en acción contra el Crystal Palace en la Premier League el sábado.

Recordemos que Walker, que tiene cuatro hijos, se casó con la modelo Annie Kilner en noviembre de 2021. La pareja, que eran novios desde la infancia, tienen tres hijos juntos: Roman, Riaan y Reign.

La reacción del Manchester City y los antecedentes de Walker

Hasta el momento nada ha cambiado en los vestuarios del Manchester City a raíz de este incidente y Walker volvió a entrenar con normalidad esta mañana y no se enfrentará a ninguna acción por parte del club, ya que las autoridades no creen que el jugador de 32 años haya infringido ninguna regla del club.

Este no es el primer escándalo en donde el lateral derecho se ve envuelto ya que en 2019, su esposa, Annie Kilner, pidió el divorcio después de que la ex estrella de On the Beach TV, Laura Brown, afirmara que tuvo una aventura con el futbolista de la Selección inglesa.

Kyle Walker

Se reconciliaron antes de que otro escándalo de infidelidad sacudiera su relación un año después, cuando la modelo Lauryn Goodman anunció que estaba esperando a su bebé. Días después, Walker se mudó a un departamento donde lo sorprendieron violando las reglas de confinamiento luego de contratar a dos escorts para una sesión de sexo de cuatro horas.