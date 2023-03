El primer entrenador de Alejandro Garnacho reveló detalles sobre los inicios del juvenil: “Se volvió problemático”

Tras el Mundial Qatar 2022, Alejandro Garnacho se ha convertido en el juvenil más importante de la Premier League y gracias a sus apariciones contribuyó a que el Manchester United obtenga la Copa de la Liga y se encuentre entre los tres primeros equipos de esta liga británica.

Pero lo cierto es que el camino de esta joven promesa que es una de las apuestas de Lionel Scaloni para el futuro de la Selección argentina, no fue fácil, ya que posee un carácter especial que le ha traído algunos inconvenientes en sus inicios.

Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez fueron titulares en el partido del Manchester United.

En las últimas horas salieron a la lux algunas declaraciones por parte de Jesús Adolfo Marcos, su ex entrenador en el Atlético, en una entrevista con The Sun. Las mismas sirven para dar testimonio de lo que es la mentalidad del joven delantero.

Así era Garnacho en las inferiores del Atlético Madrid

“Yo entrenaba al juvenil (sub 19), pensé que me estaban bajando, pero me dijeron que en realidad era un ascenso. Me dijeron que querían que entrenara al mejor jugador joven del club. Esa era mi misión y también mi mayor desafío”, comenzó Marcos sobre Garnacho en diálogo con el medio británico.

“Alejandro era un ‘chico de la calle’, de un barrio de Getafe, y enseguida decidimos trasladarlo al hotel de la academia, porque no era un buen estudiante. Era más inteligente que el resto de los chicos pero se volvió problemático. Era un sinvergüenza y daba guerra dentro del hotel. Llevaba comida a escondidas a la habitación, dulces y esas cosas. Escondía su teléfono y estaba con este hasta altas horas de la noche”, recordó sobre los primeros años del delantero en el conjunto de Madrid.

Garnacho emuló el festejo de Pedri tras dejar afuera al Barcelona (Twitter)

“Jugábamos en el campo del Rayo Majadahonda y me vi obligado a sacarlo a los diez minutos por un problema de actitud. Sus instrucciones eran correr y esforzarse porque presionaban mucho, pero Alejandro no se esforzó nada. Le sustituí y, en el primer ataque sin él, marcamos. Acabamos ganando 6-0 y todo el cuerpo técnico esperaba una reacción negativa por su parte, de queja o de indisciplina. Pero fue todo lo contrario. Alejandro reaccionó con una madurez increíble, no se quejó y trabajó muy duro toda la semana. Es un chico inteligente que sabía que estaba equivocado. Tiene esa cosa que tienen los jugadores especiales: pueden ser rebeldes”, continuó el entrenador sobre los entrenamientos del joven naturalizado argentino. “Aún recuerdo nuestro último partido antes de la pandemia ante el Unión Adarve, un equipo muy duro, y ganamos 8-0. Alejandro estuvo estelar ese día, increíble. Anotó dos, tuvo tres asistencias y les decía a todos: ‘Este chico va a ser una superestrella’”.

Sobre su actualidad, Marcos reveló que Garnacho tiene al entrenador perfecto para él en Old Trafford: “Ten Hag trabajó en Ajax donde hay un ambiente de trabajo con jugadores jóvenes y sabrá cómo tratar con él mejor que nadie. Si Alejandro se mantiene en forma, fresco y se cuida, será un gran jugador para el United”, sentenció.