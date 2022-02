Una gran sorpresa recibió Francisco, ganador de La Voz Argentina, ahora le regalaron una pileta

Primero, Francisco Benítez, el ganador de La Voz Argentina, cumplió algunos de sus grandes sueños: no solo ganó el concurso de canto, sino también nació su primer hijo y recibió la noticia de que tendróa su casa propia. Después de varios meses, este último se concretó.

Ahora, el cantante cordobés una vez más fue noticia por una sorpresa que recibió y que se relaciona con su vivienda, recibió de regalo una piscina.

“No puedo explicar toda la emoción que siento.😭 Ayer recibí unos de los regalos mas locos de mi vida, la verdad me dejaron con la boca abierta. Hermano @xavier_ochoa.ok me dejaste sin palabras de verdad amigo, no puedo describir esta tremenda sorpresa que me diste. Agradecido totalmente, con vos y tus compañeros de trabajo que son de lo mejor 🙌 Te mereces el cielo amigo 🙌 Simplemente GRACIAS!!”, escribió Francisco junto a su posteo de Instagram.

Francisco Benítez. Captura video

En un pequeño video que grabaron sus allegados, lo vemos llegar al lugar al artista con los ojos vendados y guiado por su amigo descubrió la gran sorpresa. Frente a él tenía una hermosa piscina que construyeron en el patio de su nueva casa.

Francisco Benítez, feliz por la sorpresa que recibió. Captura video.