La foto emotiva de Francisco Benítez, el ganador de “La voz Argentina”, en su casa nueva

Francisco Benítez resultó ser el ganador de la última edición de “La voz Argentina”, le regalaron una casa al salir del reality y ahora, todo emocionado compartió las fotos de cómo quedó su hogar.

“Muy felices de anunciar que ya estamos en Nuestra Casita”, escribió el cordobés que se consagró en el team de Soledad Pastorutti en 2021. En familia finalizaron las obras en la casa que ganó y que ahora disfruta junto a su mujer, Rocío, y su hijo, Ciro.

Francisco Benítez se consagró como el ganador de La Voz Argentina 2021.

El joven cantante por fin cumplió uno de sus sueños, el de la casa propia y lo hizo recibiendo una vivienda de regalo, gracias a la ayuda de Belu Lucius. Fue así que una empresa emplazó una vivienda prefabricada en un terreno que Francisco tenía en Colonia Tirolesa, una localidad de Córdoba.

Francisco Benítez junto a su mujer, Rocío, y su hijo, Ciro.

En su cuenta de Instagram, Benítez a lo largo de este tiempo y de todo el proceso de construcción de su nueva casa compartió con sus seguidores las distintas etapas y cómo fue quedando hasta por fin poder mostrar la finalización y expresar su agradecimiento y felicidad.

Franciso Benítez mostró su casa nueva en redes.

“Gracias por hacer este sueño posible”, escribió Francisco junto a un posteo donde lo vemos junto a su esposa e hijo.

La primera en comentar la publicación del cordobés fue Belu Lucius, la inflencer, quien manifestó: “VAMOOOO CARAJO!!!!!! Los sueños están para ser cumplidos !! Felicidades hermosa familia. Y nunca me voy a cansar de agradecerle a la generosidad y humanidad de @viviendasroca”.

La influencer logró que el cantante tenga un lugar para vivir junto a su familia.

Francisco Benítez sorprendió con una dolorosa confesión tras ganar La Voz Argentina

Con el arranque de los nuevos capítulos de “La Voz Argentina”, Francisco Benítez, ganador de la temporada 2021, hizo una dura reflexión meses después de alcanzar la fama y lanzar su carrera como cantante solista.

Más allá de la felicidad del triunfo y su posterior cambio de vida en Córdoba, el joven cuestionó lo que decían algunas personas sobre él, debido a su tartamudez. “Para mí, las cosas negativas que pasé fueron algunos comentarios que hacían sobre mí, decían que gané por lástima o que gané porque habló así. Fueron esas cosas que me dolieron mucho porque la gente no se pone en tu lugar y no saben lo que estás pasando”, contó Francisco en diálogo con Primicias Ya.

Francisco Benítez es de Colonia Tirolesa y dejó llorando al jurado de La Voz. Ricardo Montaner y Lali quedaron visiblemente emocionados.

“Yo no fui a dar lástima ni a ganar, yo quiero que la gente sepa eso. Yo solamente fui a cantar porque es lo que me gusta. Fui por mí, era lo que me hacía bien estar”, destacó el ganador, quien recibió el apoyo de la coach Soledad Pastorutti en varios recitales.

El ganador de La Voz Argentina viene a presentar nueva música a Mendoza.

Soledad junto a Francisco Benitez, ganador de La Voz Argentina. / Gentileza