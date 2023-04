Una familia argentina compartió un video junto a Bono de U2 pero en las redes creen que los engañó un imitador

Una familia de rosarinos estaban paseando por las calles de Londres y pasó algo inesperado: se toparon con Paul David Hewson más conocido como Bono, el vocalista de la banda U2. Sin embargo, muchos usuarios pusieron en duda la identidad del cantante.

Beatriz Suárez compartió en tuit que se hizo viral en redes sociales: “Cuando tus amigos se van de viaje y se encuentran con Bono pasan estas cosas. Gracias Mariana”. En la publicación adjuntó un video donde se puede ver a la familia, padres junto a sus dos hijos, que sonríen frente a la cámara que sostiene Bono en formato de selfie.

Beatriz compartió el video que le envió su familia amiga. Foto: captura de pantalla - Twitter.

Ocurrió en las inmediaciones del reconocido mercado Camden Town. El supuesto Bono graba y en medio del video aparece el guitarrista de la banda Dave Howell Evans, apodado The Edge.

El cantante sorprendió a la familia cantando “Don’t Cry for Me Argentina” (No llores por mi Argentina), canción popularizada en el mundo por el musical de Evita que trata sobre la vida de la primera presidenta mujer del país.

“En una esquina pintoresca paramos para sacarnos la foto los cuatro juntos y le pedimos a una chica que pasaba por ahí caminando si podía tomarnos la foto. Desde atrás de la chica, se aparecen Bono y The Edge, de U2, y Bono le dice a ella que se pose también con nosotros, que él sacaba la foto. Y ella le dijo: ‘No estoy con ellos’, a lo que el cantante contestó: ‘Bueno, nos ponemos nosotros y sacanos vos con ellos”, contó Mariana al diario El Litoral.

A su vez, comentó que en ese momento comenzaron a acercarse muchas personas para sacarse fotos.“Ellos dos re buena onda, súper normales, iban caminando por la calle, la gente los paraba, se sacaban fotos y videos y seguían su camino. Dos tipos comunes recorriendo el mercado como todos. Unos genios totales” agregó Mariana.

El video se hizo viral y generó furor entre los fanáticos de U2. Pero hubo otros internautas que dudaron y aseguraron que se trataba de un imitador de la estrella irlandesa y el guitarrista. “Es como venir a Argentina y encontrarte a Ricardo Garcia imitando a Sandro”, “Se encontraron con Miguel Meteos”, “Existe la remota posibilidad de que no sea Bono. Es más un bono del tesoro que el de U2″ fueron algunos de los comentarios.