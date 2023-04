Emotivo video: así rescató un mono a un gatito que fue abandonado en un pozo de agua

En las últimas semanas, se viralizó un emocionante video que probó que la empatía es una capacidad que no solo está presente en los seres humanos. Y es que un usuario de la red social asiática, TikTok, compartió un registro en el que se puede ver cómo un mono salva a un gatito de morir ahogado en un pozo.

El usuario encargado de difundir el video fue @gekamamisolarium, una cuenta dedicada a compartir contenido para los amantes de los animales de todo tipo y tamaño. Si bien la mayoría de sus videos reciben una gran cantidad de visitas, el desgarrador video primate es uno de los más vistos en su perfil.

La historia comenzó cuando un gato recién nacido fue encontrado por un simio en el pozo. Ya sea porque fue abandonado; colocado allí estratégicamente para causar una reacción o porque simplemente se extravió y cayó, se desconoce la razón por la cual el minino maullaba por ayuda. Lo importante es que quien escuchó su temeroso llanto fue un mono que se encontraba en el lugar.

Como muestra el audiovisual, el primate ingresó al pozo de agua y comenzó a alzar a la cría de gato. Al agotar sus intentos y no ver resultados, al pequeño simio se le ocurrió pedirle ayuda a un compañero de su misma especie. Sin embargo, parece que este otro no entendió su mensaje y no pudo auxiliarlo.

Afortunadamente, una mujer comprendió la situación y se metió al pozo para poner al felino a salvo. Una vez afuera, el mono lo apretó en un fuerte abrazo y se mantuvo a su lado mientras la mujer secaba al gatuno.

El video cuenta con más de 10 millones de reproducciones en la red social asiática, y es que los usuarios se conmovieron por el accionar del mono. Los internautas de los comentarios estaban enormemente sorprendidos por la muestra de empatía y nobleza “casi humana” que demostró el pequeño animal.

“Tiene sentimiento como un humano. ¡Bravo!”; “Ahí se ve la voluntad de ayudar. ¡Respeto a todas las vidas!”; “Qué animal tan inteligente es el mono y qué hermosura de sentimientos tiene. Hasta que no lo sacó no se quedó tranquilo”; “Admirables los animalitos. Una vez más nos ponen el ejemplo a los humanos, no cabe duda tienen un gran corazón”, opinaron algunos usuarios.