Una mujer salvó a su gata de ser estrangulada por una serpiente venenosa

Muchos comparan la vida en Australia como si fuera la película Jumanji. Una residente de Brisbane, se enfrentó a una situación aterradora cuando descubrió a una serpiente venenosa enroscada alrededor del cuello de su gata doméstica.

Rebecca Daynes, la dueña de la mascota, logró desenredar hábilmente al reptil, salvando así la vida de su gata sin necesidad de dañar a la peligrosa serpiente.

El incidente tuvo lugar el pasado miércoles 31 de enero, cuando Rebecca Daynes encontró a su gata luchando contra la serpiente oriental marrón, conocida por tener uno de los venenos más letales del mundo. A pesar del asalto, la mujer actuó rápidamente, liberando a su mascota y evitando daños mayores.

Con el objetivo de compartir su experiencia y alertar a otros residentes sobre la presencia de serpientes venenosas, Daynes publicó fotos del incidente en el grupo de Facebook “Snake Identification Australia”. Sorprendentemente, a pesar de la peligrosidad del encuentro, la gata no sufrió lesiones. “Han pasado poco más de 24 horas y nuestra gata todavía no ha mostrado ningún síntoma ni angustia. Todavía no estamos completamente fuera de peligro, pero tenemos esperanzas”, explicó.

La serpiente rodeó el cuello de la gata. Foto: Facebook.

En declaraciones al Mirror, Bryan Fry, experto en serpientes, destacó la gravedad del incidente, mencionando que la serpiente oriental marrón posee “posiblemente el veneno que mata más rápido en el mundo”, y agregó “ninguna otra serpiente en el mundo ha matado a personas con tanta rapidez y regularidad”.